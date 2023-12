Luis Advíncula alucinó con golazos y lujos de su hijo en España: “Me van a sacar de pobre”

El 'Rayo' visitó a sus primogénitos en España y se deleitó en sus partidos de fútbol. (Video: Instagram Luis Advíncula)

Boca Juniors se impuso en condición de visitante por 2-1 contra Godoy Cruz por la fecha 14 de la segunda ronda de la Copa de la Liga Profesional Argentina el 26 de noviembre. Fue la última participación del cuadro ‘xeneize’ en el 2023, ya que San Lorenzo, con su triunfo sobre Central Córdoba, le quitó las chances de avanzar en esta competición, motivo por el cual sus jugadores quedaron liberados. En ese sentido, Luis Advíncula aprovechó para visitar a sus hijos en España y alucinó con los golazos y lujos de su hijo.

El lateral derecho emprendió un vuelo al Viejo Continente con el fin de estar en estas fechas con sus familiares. A través de sus historias en su cuenta de Instagram, mostró videos en donde se le ve a uno de sus primogénitos en partidos de fútbol en categorías menores.

En la primera secuencia, se apreció un video en donde se aprecia que el mayor de sus hijos se preparaba para ejecutar un tiro libre. En eso, en el momento del lanzamiento, la clavó a una esquina que el portero rival no pudo evitar. De inmediato, el infante corrió a celebrar con sus compañeros de equipo. “Jod... tío. Me van a sacar de pobre”, exclamó totalmente sorprendido.

En el segundo video, se ve cómo el joven futbolista una arrancada completamente solo. Los defensas contrarios se ubicaban varios metros atrás, hasta que cuando se posicionó frente al portero, le pegó un tremendo remate en la parte superior de su arco. Un auténtico golazo. “Tremendo 9″, acotó Luis Advíncula, agregando varios emojis de fuego con lo que promete como delantero.

Y finalmente, el carrilero de la selección peruana grabó una secuencia en la que su hijo, con el dorsal ‘9′ en la espalda, era presionado por sus rivales, pero de un momento a otro se los sacó de encima con una jugada de lujo. Si bien esta acción individual no llegó a prosperar porque el balón le quedó largo y el defensa contrario salió jugando, lo cierto es que a su corta edad cuenta con una habilidad innata para eludir rivales y tiene una capacidad técnica que le permite manejar la pelota a su antojo.

Luis Advíncula tiene una estrecha relación con sus hijos y, cada vez que puede, se ven en España o Argentina. - créditos: Luis Advíncula

Luis Advíncula, la figura de Boca Juniors el 2023

Luis Advíncula se convirtió en la gran figura de Boca Juniors este año. Sin embargo, no fue sino hasta abril cuando un golazo a Deportivo Pereira por la fase de grupos en la Copa Libertadores le dio una inyección anímica que le permitió, no solo asentarse en el once titular, sino que además su confianza creció de manera notable. El entrenador Jorge Almirón lo adelantó hasta el extremo derecho y pudo explotar todo su potencial.

Al término del 2023, el exjugador de Sporting Cristal anotó cuatro goles y repartió la misma cantidad de asistencias en 41 presentaciones entre los diversos torneos en Argentina y la Copa Libertadores. Justamente, el elenco ‘xeneize’ llegó hasta la final, donde perdió con Fluminense de Brasil, pero el peruano anotó el único gol de su equipo.

Boca Juniors enfrentó a Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

Con todo lo mencionado sumado al derroche físico que desplegaba en el campo hizo que sea muy bien considerado entre los propios hinchas de la escuadra ‘azul y oro’.

Elogios de Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, resaltó su gestión y, entre otros fichajes, el de Luis Advíncula en una entrevista para TyC Sports. “Amo a mi club. Estoy orgulloso de ver a Sergio Romero, a Marcos Rojo, a Luis Advíncula, a Darío Benedetto. Cuando yo veo a Edinson Cavani con el uniforme del club, es un sueño para mí. Poder decir que tenemos a todos estos jugadores y a fin de año presentar el balance, aparte que tenemos 30 millones a favor, quiere decir que las cosas las vamos haciendo bien y vamos a seguir creciendo”, dijo.