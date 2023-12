¿Cristian Benavente fichará por César Vallejo? La palabra del gerente deportivo ‘poeta’

Un directivo de César Vallejo habló de la posibilidad de fichar a Cristian Benavente.

Estas semanas suelen ser movidas, no solo porque se aproximan las fiestas navideñas, sino también porque los clubes de la Liga 1 se encuentran planificando lo que será la temporada 2024 y los refuerzos a tomar en cuenta. En esta ocasión, Alianza Lima anunció la salida de Cristian Benavente luego de dos temporadas, por lo que el nombre del volante empezó a sonar en César Vallejo. En ese sentido, Luis Gálvez, gerente deportivo de la entidad ‘poeta’, habló sobre la posibilidad de incorporar al talentoso jugador.

“Cristian Benavente es un futbolista muy interesante. No le hicimos todavía una propuesta y tampoco se le consultó al entrenador, que es como nos manejamos en el club”, comentó en entrevista para el diario Depor.

De la misma manera, si bien el directivo reconoció que el principal visto bueno lo tiene que dar el técnico Roberto Mosquera, también admitió que se trata de un futbolista atractivo y que en el pasado ya tuvieron interés en contar con sus servicios, empero, la respuesta del ‘Chaval’ fue negativa.

“Es un futbolista que cualquier institución quisiera tener, pero vamos paso a paso. El año pasado sí le hicimos llegar una propuesta luego del campeonato, pero él optó por continuar en su club”, precisó.

Cristian Benavente no tuvo actividad el 2023 con Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

Y es que Cristian Benavente era uno de los jugadores de Alianza Lima que tenían contrato hasta finales del 2023. Por esa razón, la dirigencia tenía que negociar si renovaba o no. Ahora, la semana pasada, el club dio a conocer que Alejandro Restrepo asumía como nuevo entrenador y a Bruno Marioni como el flamante director deportivo.

Justamente, los mencionados son los que se encargan de analizar los fichajes y salidas: Ítalo Espinoza, Oswaldo Valenzuela, Edinson Chávez, Joao Montoya, Aldair Rodríguez, Pablo Míguez y Andrés Andrade fueron los que han sido oficializados por el momento.

Sin embargo, en el transcurso del jueves 30 de noviembre se ratificó que el ‘Chaval’ no iba a seguir más. Incluso, el mismo jugador se encargó de anticipar la noticia por intermedio de su cuenta de Instagram con una historia en la que se despedía del club que lo acogió por dos temporadas. “Gracias AL”, escribió en una ‘story’.

Polémica con usuario de Twitter

Luego de confirmarse que no continuaba en Alianza Lima, un usuario de Twitter afirmó que Cristian Benavente pedía un aumento de sueldo para quedarse pese a que todo el año no disputó ni un minuto. No obstante, el propio futbolista se encargó de desmentirlo con una respuesta en la misma red social en la que manifestó que sucedió todo lo contrario: se rebajó sus emolumentos y que nunca pidió más dinero para extender su vínculo.

“¿Qué yo quería un aumento? Bajé mi salario considerablemente por quedarme en el club. Y nadie ha pedido ningún tipo de aumento, por favor revisa tus fuentes. Te está engañando. Te lo digo yo, que creo ser fuente fiable en el tema”, sostuvo.

Además, el padre del deportista, Agustín Benavente, arremetió debajo de los comentarios con dura frase: “Infórmate bien antes de hablar”.

Cristian Benavente aclaró su salida de Alianza Lima

Los números de Cristian Benavente en Alianza Lima

Cristian Benavente fue contratado por Alianza Lima a inicios del 2022 como un fichaje estrella, ya que venía de una larga trayectoria en el extranjero en clubes como Real Madrid de España, Milton Keynes Dons de Inglaterra, Charleroi y Royal Antwerp de Bélgica, Nantes de Francia y Pyramids de Egipto.

En su primera temporada vestido de ‘blanquiazul’ disputó un total de 29 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los que alcanzó a anotar seis goles. De hecho, ante Deportivo Municipal hizo uno de los mejores tantos del año, llevándose a varios rivales y definiendo a placer: una auténtica jugada maradoniana.

Cristian Benavente partió desde la mitad del campo y terminó marcando un golazo en Alianza Lima vs Deportivo Municipal. (Video: GOLPERU).

No obstante, el 2023 tuvo que someterse a una operación en la rodilla izquierda que lo dejó fuera casi todo el año. La primera parte de su recuperación la hizo en España, y luego en Lima hizo trabajos de campo con balón. Al final se recuperó, pero la máxima competitividad que existió en el elenco ‘íntimo’ con la lucha por la Liga 1 hizo que sea dejado de lado por el DT Mauricio Larriera. Ahora está a la espera de definir su futuro, pero ofertas no le faltarán.