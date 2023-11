Youna reclama a Samahara Lobatón por ausencia en proyecto escolar de su hija: “Me hubiese gustado estar ahí”

Youna le reclama a Samahara Lobatón. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En la última edición de Magaly TV La Firme, el 29 de noviembre, la conductora Magaly Medina se conectó por videollamada desde Estados Unidos con Youna, la expareja de Samahara Lobatón. El joven expresó su desacuerdo con la decisión de la modelo de excluirlo del círculo familiar de su hija pequeña. Afirmó que, a pesar de que ella no cumple con el acuerdo de conciliación, él sigue pendiente de la situación.

Como se recuerda, Yonathan Horna expresó su profunda molestia en redes sociales porque Samahara no lo mencionó como padre de su hija Xianna en una publicación. Esto sucedió después de que la influencer compartiera una fotografía que describió como “familiar”, donde aparecían ella, la niña y su nueva pareja, Bryan Torres, con quien lleva menos de un año de relación.

“Yo no sé por qué él ha salido a hablar, porque el post no era para él. Mi molestia es porque en un periódico mural, donde es una tarea que todos hemos hecho, y que tiene que demostrar quién es su mamá y quién es su papá, yo siempre he estado separado de mi papá. Me he criado con mi mamá, pero en todas mis tareas tenía a mi papá. Mi indignación es que en todo ese periódico mural y en todas las cosas buenas que dice que ha tenido la vida de Xianna, no hay ninguna que diga, al menos, “mi papá vive en los Estados Unidos”, “mi papá me quiere”, “mi papá me ama”, “mi papá piensa en mí”. Eso no dice ni mi nombre ni una foto mía, me hubiese gustado estar ahí”, dijo en un inicio Youna.

Youna está furioso con Samahara Lobatón por ignorarlo en foto familiar. Captura/Instagram

Ante ello, Magaly le dio la razón al barbero. “Bueno, te tengo que dar la razón por que papá es papá por más ausente que esté y solo un niño, en ese caso si tiene a su mamá y tiene a su papá”, acotó la periodista, mientras Youna asegura que no es su culpa no estar presente con su hija, sino que fue una decisión de la modelo.

“Y es algo que no me gustó algo que dijiste. Yo soy un papá ausente, no es que porque yo no quiero, es porque ella lo ha decidido así porque si yo te lo recuerdo yo me vine con mi familia”, aseveró.

Youna afirma que solo una vez habló con Bryan Torres

En otra parte de la entrevista, Yonathan mencionó que en la actualidad no tiene ningún tipo de comunicación con Bryan Torres, como él mismo ha afirmado en otro programa, ya que lo tiene bloqueado. Incluso, afirmó que solo ha mostrado a su hija en una ocasión y, lamentablemente, debido a la distancia, solo le queda confiar en las palabras del salsero, quien asegura que cuida bien a la pequeña.

“He hablado seis veces por videollamada y de esas solo una fue para hablar de Xianna y las demás para hablar sobre Samahara. Y como dice, fue para hablar de varón a varón y por eso yo no entiendo por qué él sale a decir estas cosas si hablamos de varón a varón. Él me hizo videollamada cuando estaba con bicicleta con mi hija”, reveló el joven de 23 años.

“Ese día que hablamos, que me enseñó a la bebe, yo lo llamé porque no tenía forma de comunicarme con mi hija, decidí hablarle, él me dice que quería hablar conmigo hace tiempo y me dijo que no lo hizo porque tenía miedo que yo reaccione mal. Ahí me dice que tiene a mi hija bien cuidada, que no le falta el respeto, yo tengo que creer lo que dice él lastimosamente, porque no tengo otra opción”, sostuvo Horna