Magaly Medina responde a Angie Jibaja por vincularla con drogas: “Tengo 60 años y he probado de todo”

Magaly Medina responde a Angie Jibaja por vincularla con drogas. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, manifestó una enérgica respuesta frente a las declaraciones de la modelo Angie Jibaja quien la relacionó con el uso de sustancias ilícitas. Jibaja difundió un video perteneciente al ya no emitido programa “El Valor de la Verdad”, donde le cuestionan a Medina acerca de su posible consumo de drogas, a lo cual ella contestó: “He probado de todo”.

Ante esto, la presentadora de ATV decidió dedicar unos minutos en la edición del 29 de noviembre para responder a la exmodelo a través de sus cámaras. Magaly afirmó que no toma en serio las palabras de Angie, ya que conoce los graves problemas que tiene con las sustancias. Además, le recordó a Jibaja que no fue ella quien le quitó a sus hijos, sino la justicia, sugiriendo que cualquier resentimiento podría deberse a ese asunto.

“Está que dispara de manera indiscriminada, [...] si no estuviera tan enferma como esta le haría caso, pero no le hago caso porque me parece que es una pobre mujer que no quiere ayudarse a sí mis y cada vez más se hunde. [...] No la entiendo, ella habla incoherencias. Yo no le quité a los niños, lo hizo la justicia peruana”, dijo en un inicio Magaly Medina.

Magaly Medina cuestionó las últimas declaraciones de Angie Jibaja en 'Amor y Fuego'.

En la misma línea, la periodista justificó su decisión de no tener en cuenta a la modelo, argumentando que no muestra interés en su mejora personal y está sumida en un mundo oscuro del cual no desea salir. Cabe recordar que, a pesar de recibir ayuda profesional, Angie reincidió en el consumo de drogas. En el año 2020, durante la pandemia y una cuarentena, la ‘Chica de los tatuajes’ protagonizó titulares al casi perder la vida en un violento ataque por parte de su presunta pareja.

“Si no estuviera tan enferma como está, yo le haría caso, pero no lo hago porque me parece que es una pobre mujer que no se quiere ayudar, que no se quiere nada y se dispara a los pies y se hunde en ese negro mundo, agujero negro en el que está acostumbrada a vivir y de que nunca ha querido salir”, advirtió la periodista este 29 de noviembre.

“Tengo 60 años de vida, he probado de todo y he tenido experiencias de todo tipo, pero acaso me he desaparecido de mi casa por días, he abandonado hijos en el camino, me han encontrado como una vagabunda en antros de malvivir, alguna vez me han fotografiado de la manera en que te hemos encontrado a ti. ¿Qué quieres decir? Que soy drogadicta, no lo soy, que he probado como ha probado mucha gente a lo largo de su vida, años de juventud, pero no me he quedado dicto a algo, y no me pego a nada en la vida, si no, no hubiera logrado todo lo que he logrado”, agregó.

Magaly TV La Firme. (Captura de ATV)

Magaly Medina le pide a Angie Jibaja que asuma sus responsabilidades

Por último, Magaly Medina insta a la modelo Angie Jibaja a tomar control de su vida y asumir responsabilidad, especialmente pensando en los hijos que aparentemente ha abandonado. Magaly responde a las acusaciones de Angie, quien intentó retratar a la periodista como adicta a las drogas a través de las redes sociales.

“Agarra de una vez tu vida, hazte responsable por una vez siquiera cree en esos niños que tienes a los que abandonaste porque quieres más tu droga que a ellos”, sostuvo la periodista en respuesta al video que la modelo compartió en su red social.