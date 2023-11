Aitana en Lima: horarios, puntos de accesos y precios de entradas para ir a su concierto en el Parque de la Exposición. Instagram

La cantante española Aitana ya se encuentra en Lima para dar su primer concierto y es que la primera vez que viene al Perú para dar un gran show este martes 28 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en el Cercado de Lima.

La noche del lunes 27 de noviembre, la expareja de Sebastián Yatra llegó al aeropuerto Jorge Chávez, procedente de Bogotá, Colombia, donde hizo un show muy emotivo, pues se quebró en varias canciones. Como se sabe, el cantante de música urbana acaba de confirmar que su relación con la intérprete de ‘Mon Amour’ llegó a su fin

Sin embargo, el show tiene que continuar y la artista de 24 años se encuentra muy emocionada de estar por primera vez en el Perú. Por eso, no dudó en expresarlo mediante su cuenta de Twitter y agradeció el caluroso recibimiento.

“Que estoy en Perú, escúchame, por fin. Muy fuerte vuestro recibimiento en el aeropuerto”, detalló en su red social.

Aitana y su mensaje a los peruanos. Twitter.

Además de ello, compartió fotos de un regalo especial que le dio una fanática en el aeropuerto. Se trata de pequeña llama a lo cual bautizó como Lima- ‘Limón’. En su cuenta de Instagram compartió fotografías con su nuevo regalo y como su equipo se tomó instantáneas con la llamita.

Sin embargo, a las horas, experimentó un movimiento telúrico que es muy común en nuestro país. El temblor de 4.5 que tuvo como epicentro el balneario de Ancón, sorprendió a la cantante y ella no dudó en compartir su experiencia mediante sus redes sociales.

“Toma ya”, escribió Aitana y compartió un reporte del Centro Sismológico Nacional en su cuenta de Twitter.

Aitana recibió regalo por parte de fanáticos de Perú. Instagram

Todo lo que debes saber del concierto de Aitana

La cantante Aitana tiene todo listo para cantar sus mejores éxitos este martes 28 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición del Cercado de Lima.

¿A qué hora inicia su show?

Las puertas del Anfiteatro del Parque de la Exposición abrirán a partir de las 18:00 horas. Y luego de ello, la compositora española subirá al escenario a las 20:00 horas (Lima). Hasta el momento, se descarta que haya un telonero para abrir su show.

La cantante español Aitana ofrecerá concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima. Instagram.

Precios de entradas

Y para los que aún no tienen sus entradas, pueden acceder a ellas mediantes la plataforma Joinnus, etiquetera encargada de vender los boletos para el show de Aitana.

Precios con 30% de descuento

- VIP: S/. 316.00 (AGOTADO)

- PREFERENCIAL: S/. 222.00 (90% VENDIDO)

- GENERAL: S/. 111.00 (AGOTADO)

Precio Full

- VIP: S/. 425.50

- PREFERENCIAL: S/. 299.00

- GENERAL: S/. 149.50

La cantante español Aitana ofrecerá concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima. Instagram.

El setlist

La artista, que ganó popularidad tras su paso por el concurso de talentos ‘Operación Triunfo’ en España ha decidido montar un show compuesto por un total de 25 canciones. Al ser un tour dedicado a ‘Alpha’, la gran mayoría son pistas serán de ese disco. Sin embargo, Aitana también ha incluido varios temas de Spoiler y algunas canciones de 11 razones.

los temas que cantarán son; ‘Alpha09′, ‘Los Ángeles’, ‘2 extraños’, ‘Berlín’, ‘Dararí', ‘AQYNE’, ‘En el Coche’, ‘Igual’, ‘No te has ido y ya te extraño’, ‘Luna’, ‘Más’, ‘Tu foto del DNI’, ‘Mon Amour Remix’, ‘miamor’, ‘24 rosas’, ‘Ella bailaba’, ‘Quieres’, ‘Mariposas’, ‘Con la miel en los labios’, ‘The Killers’, ‘Pensando en ti’, ‘Otra noche sin ti’, ‘Vas a quedarte’, ‘Las Babys’ y ‘Formentera’.

Recomendaciones

Se recomienda a los asistentes llegar temprano para no perder tiempo en el tráfico de Lima. No es necesario que tus entradas sean nominadas. No se podrá ingresar con cámaras profesionales, selfie sticks, mochilas grandes, punteros láser, carpas y fuegos artificiales. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas al concierto. Y el recinto cuenta con estacionamiento privado, la cual está sujeto a un aforo.