Vladimir Cerrón desde la clandestinidad envía saludo a Pepe Mujica

Exgobernador regional de Junín fue condenado en octubre de 2023 por corrupción. Sin embargo, compartió un video en el que agradece al expresidente de Uruguay por respaldarlo frente a “persecución” hacia a él y Perú Libre. (X)

Vladimir Cerrón publicó un video en su cuenta oficial de X (antes Twitter) para agradecer al expresidente de Uruguay José Pepe Mujica por su respaldo ante la condena impuesta contra él en octubre de 2023.

Como se sabe, el exgobernador regional de Junín fue hallado culpable del delito de corrupción durante su mandato, al intentar gestionar y licitar la construcción de un aeródromo sin contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía.

Aunque en febrero de este año recibió una condena de cuatro años de prisión en primera instancia, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de corrupción de Junín ha confirmado la sentencia reduciéndola a tres años y seis meses de cárcel efectiva.

Sin embargo, el fundador del partido político Perú Libre permanece no habido, lo que ha devenido en que el Ministerio del Interior lo incluya en su Programa de Recompensas. Es así que ofrecen S/100.000 al ciudadano que ofrezca pistas sobre su paradero.

“Yo creo que no habrá un lugar en el mundo donde una persona se pueda sentir seguro para poder esconderse o evadir a la justicia. Tarde o temprano esa persona va a ser detenida en algún momento”, señaló el comandante general PNP Jorge Luis Angulo, en RPP Noticias.

En este contexto, Vladimir Cerrón grabó un video en el que se dirige a José Pepe Mujica y comenta que en noviembre de este 2023 recibió su solidaridad.

Fundador de la bancada del lápiz continúa prófugo de la justicia. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Perú Libre

“El día 23 de noviembre del año en curso he recibido la grata solidaridad del expresidente de la República de Uruguay, José Mujica Jordano, frente a la persecución del cual es víctima nuestro partido Perú Libre y mi persona”, aseguró.

Para Cerrón, Mujica es un ejemplo de político líder de la izquierda latinoamericana y señaló que a muchos aspirantes a altos cargos públicos les hace falta ser como él para luchar contra el neoliberalismo.

Opinó que este modelo político y económico ha permitido saqueos en los países del mundo y que hace falta una alternativa que pueda reemplazarlo.

“José Pepe Mujica no solamente es un viejo luchador latinoamericano de izquierda, sino es poseedor de un espíritu renovado, juvenil y potente, además creador de una nueva corriente filosófica, la misma que le hace falta a muchos líderes de izquierda en su lucha contra el neoliberalismo continental y mundial”, indicó.

Precisó que el neoliberalismo viene acompañado de prácticas fascistas, que se han observado cada vez más últimamente en América Latina.

Vladimir Cerrón Rojas envía saludos a Pepe Mujica desde la clandestinidad.

La causa ha sido el triunfo de Donald Trump en dos elecciones presidenciales de los Estados Unidos, lo que a su vez habría influido en que Jair Bolsonaro se convierta en presidente de Brasil.

“Después del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, aparecieron Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Fernando Camacho, en Bolivia, Leopoldo López y Corina Machado, en Venezuela, Antonio Kast en Chile y otros más”, indicó.

Vladimir Cerrón alertó que ahora el fascismo emplea otros métodos, como llegar al gobierno mediante un proceso electoral, controlar los medios de comunicación digitales y tradicionales, y perseguir a sus opositores mediante la vía judicial.

“José Mujica va a cumplir ya 89 años dentro de poco, lo que pone en evidencia dialéctica que no importa la edad del protagonista, sino la edad de su pensamiento, contribuyendo a dejar un legado muy valioso y una herramienta de lucha ideológica, política, económica y programática para los sucesores de la izquierda. Gran camarada Pepe Mujica, muchas gracias por sus palabras, y puede estar seguro que Perú Libre no va a defraudar al pueblo, no solamente luchando por un perú libre, sino también luchando por la patria grande, abrazos”, comentó.