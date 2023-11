Alianza Lima anunció la salida de tres jugadores: dos refuerzos del 2023 y un canterano

Subcampeón del fútbol peruano anunció su primera baja para la Liga 1 y Copa Libertadores 2024 - Crédito: Alianza Lima

La reestructuración deportiva de Alianza Lima se inició el viernes 24 de noviembre con la presentación del nuevo entrenador, el colombiano Alejandro Restrepo, y el director de fútbol profesional, el argentino Bruno Marioni. Ambos serán los encargados de confeccionar la plantilla que buscará recuperar el rótulo de campeón de la Liga 1, que obtuvieron en 2021 y 2022, pero perdieron este 2023 a manos de su clásico rival, Universitario de Deportes.

Para la próxima campaña se espera un mercado de fichajes bastante movido al contar con un nuevo comando técnico, no haber conseguido el objetivo deportivo trazado y tener triple competición. Además, del campeonato local, participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y de un torneo corto a mitad de año, organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En ese sentido, la institución ‘blanquiazul’ anunció las primeras salidas del plantel profesional. Uno de ellos, es el guardameta peruano Ítalo Espinoza, que cumplió su segunda etapa en el club. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales.

“¡Gracias por tu profesionalismo, Ítalo! Deseamos que te vaya bien en tus próximos proyectos”, fue el mensaje de despedida que le brindó Alianza Lima al golero de 27 años.

Alianza Lima se despidió de Ítalo Espinoza tras un año en el club - Crédito: captura Twitter Alianza Lima

Espinoza Gómez llegó al conjunto ‘íntimo’ procedente de Ayacucho FC, pero no contó con muchas oportunidades, ya que sus competidores, Ángelo Campos y Franco Saravia, mostraron un buen nivel a lo largo del campeonato.

El canterano de Universidad San Martín solo disputó dos encuentros. El primero de ellos fue en la fecha 18 del Torneo Apertura, durante la visita a Asociación Deportiva Tarma (ADT), que acabó con derrota por 2-1, bajo la conducción de Guillermo Salas. La segunda y última, ya con Mauricio Larriera en el banquillo, fue en la jornada 11 del Torneo Clausura, como local, versus Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva. En aquella oportunidad fue triunfo por 1-0. En 20 encuentros fue suplente y en otros 22 no entró en consideración.

El primer paso de Ítalo Espinoza en Alianza Lima

El primer periplo de Ítalo Espinoza en La Victoria fue entre 2019 y 2020. En aquellos años gozó de mayores chances de actuar, con un total de 12 presentaciones. En 2019 jugó cinco partidos, tres por Copa Bicentenario y dos por el Torneo Apertura, consiguiendo mantener su valla invicta dos veces. En el siguiente curso sus minutos aumentaron, jugando siete veces, seis por Torneo Apertura y la restante por Copa Libertadores. No concedió goles dos veces.

Ítalo Espinoza jugó dos partidos de la Liga 1 2023 con Alianza Lima - Crédito: LFP

Alianza Lima anunció otras dos salidas

Después del adiós a Ítalo Espinoza, Alianza Lima anunció que otros dos deportistas dejaron su disciplina. El primero de ellos fue el centrocampista Oswaldo Valenzuela, canterano y bicampeón 2021-2022, que estuvo presente en la final vuelta ante Universitario. El segundo es el carrilero diestro Edinson Chávez, que llegó de Ayacucho FC y disputó 15 choques, brindando tres asistencias.

Alianza Lima anunció las salidas de Edinson Chávez y Oswaldo Valenzuela - Crédito: Alianza Lima

Jugadores de Alianza Lima que terminan contrato

ítalo Espinoza acabó contrato y la nueva estructura deportiva decidió no extender su vínculo. Otros once elementos del plantel tienen acuerdos están por expirar y a la fecha no se han hecho oficiales las salidas o renovaciones en el ‘equipo del pueblo’.

El lateral derecho argentino Gino Peruzzi, así como los zagueros Joao Montoya y Pablo Míguez son los defensores en esta situación. Los volantes Cristian Benavente, Jairo Concha, Josepmir Ballón, el colombiano Andrés Andrade y Christian Cueva también aguardan decisión. ‘Aladino’ no continuaría debido a sus problemas físicos y disciplinarios, por lo que deberá retornar a Al Fateh de Arabia Saudita.

En la ofensiva, Aldair Rodríguez estaría cerca de Cienciano del Cusco. En el caso de Pablo Sabbag no se haría efectiva la opción de compra a La Equidad de Colombia. Hernán Barcos, máximo goleador extranjero de Alianza, renovaría como peruano al completar su proceso de nacionalización.