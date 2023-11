Gianluca Lapadula pidió no atacar a Juan Reynoso y afirmó que la salida del técnico sería “una derrota”

Gianluca Lapadula pidió que dejen de atacar al entrenador Juan Reynoso. Video: Canal N

Hoy sábado 18 de noviembre, dos días después del duro golpe en La Paz, la selección peruana ofreció una conferencia de prensa en La Videna. El futbolista elegido en esta ocasión fue el delantero Gianluca Lapadula, quien defendió a su técnico Juan Reynoso y catalogó su posible salida como una “derrota”.

“Todos estamos conscientes que no es un buen momento, creo que hay que compartir el momento, no solo se puede atacar a Reynoso, por ejemplo, allá en La Paz, tuve mi oportunidad de gol y fallé. Es una responsabilidad que yo llevo, voy a compartir (la culpa), no hay que atacar al profe, todos somos una familia, en las buenas y en las malas. Solo hay que trabajar, que es lo más importante y lo hacemos muy bien, y seguir unidos como somos”, fueron sus primeras palabras.

Posteriormente, el futbolista de Cagliari fue consultado por una posible salida del ‘Cabezón’ a raíz de las cuatro derrotas consecutivas y de ser últimos con un punto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“Para mí sería una derrota si algo parecido pasara, quiero decir que lo siento mucho por este momento, a todos y a la hinchada peruana, no están saliendo como queremos, no está saliendo bien, no perdamos la confianza, sé que puede pasar a veces, a mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Yo tengo mucha confianza sobre todo en este grupo”, continuó.

Próximo partido de Perú

La selección nacional tendrá una oportunidad más para sumar tres puntos en el presente año. Se medirá ante Venezuela, que viene de empatar sin goles con Ecuador en Maturín y marcha en la cuarta posición con 8 unidades, el próximo martes 21 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Nacional de Lima.