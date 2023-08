Elvis Vergara cuestiona a Edmundo del Águila: “Él no es el encargado de las expulsiones de Acción Popular”

Elvis Vergara minimiza declaraciones del secretario general de Acción Popular relacionadas al proceso de expulsión en su contra. | Radio Nacional

Minimizó anuncio de expulsiones. El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) se refirió a las declaraciones del secretario general de la lampa, Edmundo del Águila, quien adelantó que los parlamentarios vinculados a la organización criminal ‘Los Niños’, considerada como brazo legislativo del expresidente Pedro Castillo, serán separados irrevocablemente.

Como se recuerda, el representante del partido político mencionó que el proceso se llevará a cabo en un mes e, incluso, que podría resolverse en la mitad del tiempo “porque está a la vista de todos el daño que se le ha hecho a AP”.

“El señor Edmundo (Del Águila) tiene una gran tarea que es reordenar el partido, reinstitucionalizar Acción Popular y debe abocarse a eso. En todo caso, él no es el encargado de procesos disciplinarios, hay un tribunal de disciplina a donde tendremos que acudir para poder dar nuestras versiones”, expresó el congresista a la prensa.

“Para que nos expulsen tendrían que pasar, por lo menos en un proceso regular, unos dos o tres meses. […] Quienes hemos construido el partido somos nosotros, ellos desde su escritorio no van a poder mover ni a diez personas”, agregó.

¿Qué pasará con la bancada si el partido expulsa a investigados?

Si bien son 13 los legisladores pertenecientes al partido de Acción Popular que son investigados por la Fiscalía, los seis congresistas que afrontan el proceso de expulsión son Raúl Doroteo (Ica), Juan Carlos Mori (Loreto), Jorge Luis Flores (Puno), Darwin Espinoza (Ancash), Ilich López (Junín) y Elvis Vergara (Ucayali).

De ellos, cuatro continúan al interior de la bancada que pasó de 13 a siete en menos de cuatro horas ante la elección de Espinoza como vocero, por lo que, de decidir alejarse al notificarse la expulsión, la representación conjunta se desintegraría, ya que solo quedarían tres y el mínimo para mantener es estatus es de cinco.

No obstante, en diálogo con El Comercio, José Elice, exoficial mayor del Congreso de la República, precisó que el proceso que siga el partido no afecta a la bancada, pues no existe alguna norma que sugiera la relación directa entre ambos.

“Si son expulsados del partido, tendrían que ser expulsados del grupo parlamentario aparte, es decir, la expulsión del partido no determina su salida del grupo parlamentario”, afirmó en conversación con el medio mencionado.

“Plenario se llevará a cabo el próximo 19 de agosto”

Al respecto, el secretario general de Acción Popular reconoció, en conversación con Infobae Perú, la existencia de una crisis que “ya ha tocado fondo” y detalló que el próximo plenario se llevará a cabo el próximo sábado 19 de agosto.

“En ese plenario, cumpliendo con el mandato de nuestros estatutos, estaremos designando al Tribunal de Disciplina que será el encargado de juzgar a todos aquellos que se han salido de la línea política de Acción Popular, a todos aquellos que han manifestado una conducta cuestionable y que están sujetos a investigaciones fiscales. Todos ellos, de acuerdo con el Tribunal de Disciplina, espero que sean expulsados cumpliendo lógicamente todos los procesos con derecho a la defensa y todo lo demás”, expresó y agregó que “todo el expediente está armado. El tribunal lo que tiene que hacer es, una vez constituido, citarlos, que hagan sus descargos, mostrar las pruebas que tienen contra ellos y resolver”.

Asimismo, insistió en que la designación de Darwin Espinoza como portavoz del partido “no solamente fue un error, sino también fue una burla al partido”. “Con todas las acusaciones que tiene, no podría asumir una responsabilidad que es un honor para una bancada que debe tener gente buena, representativa y no un congresista con las acusaciones fiscales que tiene”, señaló el representante.