Giancarlo Granda arremetió contra Sporting Cristal tras goleada ante Universitario: “Fue una vergüenza, no se merece el título del Apertura”

Sporting Cristal no pudo conseguir un resultado positivo y fue goleado por Universitario de Deportes en un duelo disputado por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Fue un 4-1 en su contra de los ‘celestes’, que dejaron una imagen negativa en el estadio Monumental y ya no dependen de sí mismos para ganar esta competición. En ese sentido, el periodista Giancarlo Granda arremetió contra el conjunto ‘rimense’ y apuntó que no merece salir airoso del campeonato.

“Creo que Cristal no se merece el título del Apertura, más allá de que la ‘U’ pueda perder en Cusco. Ayer Cristal fue una verdadera verguenza. El hincha está indignado con el partido porque hay formas de perder. Cristal ni siquiera disputó el partido, se comió un baile. Y el hincha, en los últimos dos partidos en el estadio Monumental, dice ‘estos chicos fueron a pasear’”, fueron sus primeras palabras en Radio Nacional.

De la misma manera, señaló que los ‘bajopontinos’ no saben disputar esta clase de compromisos, recordando la caída contra Always Ready en Bolivia por Copa Libertadores. “En los dos partidos más importantes del año para Cristal, se comió 10 goles: 6 con Always Ready y 4 con la ‘U’. Entonces, este equipo no está para jugar partidos importantes”, comentó.

Sporting Cristal perdió por 6-1 ante Always Ready en Bolivia por Copa Libertadores 2024. - créditos: Getty Images

Y es que Sporting Cristal le tocó enfrentar a Always Ready en el estadio Municipal El Alto, en Bolivia, en la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. No obstante, los peruanos sufrieron los 4,083 metros sobre el nivel del mar y fueron vapuleados por 6-1.

Plantel mal armado en Sporting Cristal

Ahora, con la goleada ante Universitario de 4-1, hizo que Giancarlo Granda fuera más allá y responsabilice a la directiva ‘cercevecera’, liderada por el presidente Joel Raffo, principalmente por el armado del plantel, considerando que no utilizó los 6 cupos de extranjeros permitidos, quedando mermado en estos duelos.

“Ahí es cuando tienes que replantearte muchas cosas. Primero la directiva, cómo armó este plantel. El plantel está mal armado por la directiva, en este caso, por Raffo y los amigos con los que dirige. Después, el técnico, esos dos partidos, los planteó mal. Con Always Ready se comió 5 goles en el segundo tiempo”, acotó.

Aparte de Ignácio da Silva y Nicolás Pasquini, Martin Cauteruccio, Gustavo Cazonatti y Sebastián González fueron los otros extranjeros contratados en Sporting Cristal para el 2024. - créditos: Sporting Cristal

Más críticas por goleada ante Universitario

El narrador de fútbol no se detuvo y manifestó que la clave para que Sporting Cristal obtenga un resultado positivo en el estadio Monumental era poblar el centro de la cancha, con la inclusión de Jesús Pretell, algo que el técnico Enderson Moreira lo hizo, pero cuando ya tenía el marcador en su contra.

“Ayer, que hablamos en la previa de que tenía que poner tres volantes de marca, agregar a Pretell para generar superioridad numérica en el medio sector, no lo hace, se come un paseo porque en el primer tiempo no la agarró. En un momento, Cristal no sabía cómo estaba ganando, pero tuvo 10 minutos buenos. Iba ganando por un error de Riveros, no por virtudes propias, la virtud puede ser la presión y demás. Y cuando está perdiendo, hace lo que le pedía el partido al inicio o cuando lo estaba ganando, que era meter al volante central”, sostuvo.

Evidentemente, las críticas también recayeron en el entrenador brasileño. El comunicador aseguró que, con la cantidad de goles recibidos, no era para que mande al campo a los juveniles. “El técnico está más perdido... O por lo menos, lo planteó mal. Después, hizo cambios, puso a Wisdom, Maxloren Castro. Expone a los juveniles en una derrota que estaba liquidada”, dijo.

El técnico Enderson Moreira ha perdido los dos partidos claves de Sporting Cristal en lo que va del 2024. - créditos: Sporting Cristal

Goleada Monumental

Universitario fue superior de principio a fin. A pesar del gol inicial de Santiago González (20′), le dio vuelta a Sporting Cristal con las dianas de Andy Polo (33′), Martín Pérez Guedes (67′), Edison Flores (70′) y Rodrigo Ureña (81′).

Justamente, en la anotación del ‘Orejas’, el arquero Renato Solís cometió un error en salida. Giancarlo Granda, lejos de cuestionarlo, resaltó que a nivel colectivo, los ‘cerveceros’ no funcionan.

“No voy a matar a Solís. Los arqueros se pueden equivocar y cuando esto pasa, va adentro (el balón). Pero, para mí, Cristal, en conjunto, no tiene rumbo”, concluyó.