¿Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, se acogió a la colaboración eficaz? Defensa legal responde

La situación de los hermanos Boluarte Zegarra parece complicarse con la detención del abogado Mateo Castañeda. | Fotocomposición Infobae Perú (Camila Calderón) / Felipe Restrpo / Presidencia / GEC

En medio de las diligencias por el caso Los Waykis en la Sombra, un hecho que captó la atención de la opinión pública fue la diferencia en la detención del abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, y los demás implicados. Incluso, incluyendo al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte. El hecho generó rumores de que la defensa legal habría optado por convertirse en colaborador eficaz, considerando su edad y estado de salud.

No obstante, en declaraciones a la prensa, la defensa legal de Castañeda, a cargo de Eduardo Barriga, descartó dicha versión. “El doctor Castañeda ha dado su declaración y reiteró su referencia de que esto ha sido una celada. Vuelvo a desmentir que él se vaya a acoger a algún tipo de colaboración eficaz”, declaró al retirarse de la audiencia de control de identidad.

“La mayoría de las defensas del doctor Castañeda y el que habla son en colaboración eficaz, pero esto no significa que el doctor Castañeda vaya a acogerse a un tipo de colaboración eficaz, porque esto es una patraña”, agregó.

En ese sentido, descartó que se utilice como estrategia el diagnóstico de su defendido. Como se recuerda, durante el control de identidad, Castañeda informó que padece de hipertensión y diabetes. Además, que el año pasado fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas.

Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros 4 implicados pasan el control de identidad (Justicia TV)

¿Por qué fue detenido Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte?

Mateo Castañeda se encuentra bajo investigación por presuntamente intentar favorecer a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano a cambio de evitar indagaciones del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en contra de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Según las investigaciones, Castañeda habría buscado que estos coroneles presionasen a Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, para que el caso contra Nicanor Boluarte fuese derivado a una fiscalía anticorrupción en Lima. Además, habría solicitado información sobre investigaciones hacia la presidenta.

Al ser cuestionado por la prensa, Castañeda negó cualquier ilegalidad y confirmó encuentros con Colchado, describiéndolos como una encerrona planeada. “He sido parte de una trampa, un engaño orquestado, resultado de un conflicto por el poder”, declaró, sin dar detalles sobre a quién se refería.

“Yo rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar, se investigará, pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a dos reuniones a través del general Carlos Morán […]. Asistí a esas reuniones sin sospechar que este señor estaba grabando las conversaciones. […] Cuando se investiguen las llamadas telefónicas, se verá que es el general Morán quien me ha estado llamando insistentemente para reunirme con su ahijado el coronel Harvey Colchado […]. Allí van a determinar que estas reuniones fueron fabricadas, fue una emboscada lo que me han hecho, es una celada”, añadió.

Mateo Castañeda confirma reuniones con Harvey Colchado, pero asegura que fue una “emboscada” (Canal N)

De acuerdo con una investigación de Epicentro TV, el 8 de febrero de este año, Mateo Castañeda se encontró con el coronel PNP Walter Lozano en una conocida pollería para referirse al caso de Nicanor.

Posteriormente, el 14 de marzo, Castañeda, Carlos Morán y Harvey Colchado se dieron cita en un restaurante de Miraflores. La coordinación de este encuentro estuvo respaldada por chats y documentos financieros, implicando la aprobación de la fiscal Barreto y el exministro.

Chat del agente especial 'Rene'

Días después de la reunión, La Encerrona reveló que la presidenta Dina Boluarte usaba relojes Rolex, lo que llevó a que la Fiscalía le inicie una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Es entonces que, según el reportaje, Castañeda se contactó nuevamente con el exministro para reforzar el puente con Colchado y el 25 de marzo este les dijo que los respaldaba y que proporcionaría información reservada del caso cuando tenga acceso.

El 29 de marzo, día del allanamiento a la casa de la mandataria, el coronel PNP envió un mensaje al exministro para dejar constancia de que alertaba del operativo. Morán no respondería ni comunicaría la información, tal como se había acordado. Según el reportaje, solo necesitaban esa “prueba” para hacerles creer a Castañeda y a Boluarte que estaban de su lado.

Posteriormente, luego de ser suspendido por la difusión de una foto de su torta de cumpleaños, Castañeda igual intentó negociar con Colchado. De acuerdo al medio en mención, le habría ofrecido el “perdón” del Gobierno a cambio de que encuentre “algo” contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y su adjunto, Hernán Mendoza.