Congreso instala este jueves el nuevo Periodo Anual de Sesiones 2023-2024

Nueva Mesa Directiva del Congreso. (Andina)

Este jueves se llevará a cabo la sesión de instalación del Periodo Anual de Sesiones 2023 – 2024 a las 10:00 horas, tras la convocatoria lanzada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el último miércoles, día de la elección de la nueva Mesa Directiva. El acto se desarrollará en el Hemiciclo de Sesiones.

Te puede interesar: Alejandro Soto ‘promocionaba’ llegada de internet Bitel a zonas rurales durante viajes de representación

“Se cita a los señores congresistas a la sesión de instalación del Congreso para el Periodo Anual de Sesiones 2023 – 2024 que se realizará mañana jueves 27 de julio a las 10:00 de la mañana”, anunció el titular del Parlamento antes de clausurar el acto de elección de la nueva Mesa Directiva donde fue resultó ganador, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Congreso, que establece en sus artículos 48 y 49 que el periodo anual de sesiones se inicia el 27 de julio hasta el 26 de julio del año siguiente.

Dos legislaturas ordinarias, la primera que se inicia 27 de julio y culmina el 15 de diciembre; y la segunda que se inicia el primero de marzo hasta el 15 de junio.

Elección Alejandro Soto Reyes

La mañana del miércoles, el legislador Alejandro Soto Reyes (APP) fue elegido como presidente del Congreso para el Periodo Anual de Sesiones 2023-2024. Así lo decidió el Pleno que declaró como ganadora, por 77 votos a favor, a la lista número 1 encabezada por el representante cusqueño.

Te puede interesar: Bancadas de izquierda ratifican pacto para buscar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso

Además, la nueva Mesa Directiva estará conformada por los legisladores Hernando Guerra García Campos (FP), Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre) y Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) en la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso.

Juramentación de Alejandro Soto como nuevo presidente del Congreso | Canal N

Proceso de elección

La elección inició a las 10:23 de la mañana después de que el congresista José Williams Zapata, presidente saliente del Congreso, nombrara a los legisladores Tania Ramírez García (FP) y Elvis Vergara Mendoza (AP) como escrutadores del acto.

Te puede interesar: Ministro de Justicia invocó al Congreso a que tome en cuenta las observaciones sobre la ley que limita la colaboración eficaz

La lista nro. 2, estaba encabezada por el congresista Luis Aragón Carreño de Acción Popular y obtuvo solo 39 votos. También integraban la fórmula los parlamentarios Edgard Reymundo (CD-JP), Paul Gutiérrez (BMCN) y Elías Varas (PB), quienes postulaban a la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

Además de los 77 votos a favor de la primera lista, hubo cuatro votos blancos y ocho viciados.

Primeras palabras como presidente del Congreso

Alejandro Soto Reyes juró como presidente del congreso “por el Perú, por el Cusco inmortal y por la memoria de Gonzalo Alejandro Soto Alfaro”. Lugo, juró Hernando Guerra García Campos, como primer vicepresidente., invocando a la actual Constitución Política del Perú, juró por su partido Fuerza Popular y por la memoria de su padre Roger Guerra García.

A su turno, Waldemar Cerrón Rojas juró al cargo de segundo vicepresidente “por la memoria de Jaime Cerrón Palomino, por los quechuas, chankas y aymaras, por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución”. Finalmente, Rosselli Amuruz juró como tercera vicepresidencia “por la defensa de la Constitución, por nuestro país, por su familia y por la memoria de su padre”.

En su primer discurso, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo que la Mesa Directiva que lidera tiene el compromiso de trabajar por la institucionalidad y la recuperación de la imagen e invocó a los parlamentarios a defender el fuero congresal y a acercarse más “al pueblo”.

“Nos motiva el reto de encontrar los consensos necesarios para contribuir al desarrollo de nuestro país, pero estos deben basarse siempre en el diálogo, tolerancia y pluralidad, enmarcados en la defensa del estado de derecho y el fuero parlamentario”, dijo durante el discurso de orden que pronunció, luego de prestar su juramento al cargo.

Reyes dijo además que ha llegado el momento de no permitir más retrocesos en la construcción de la democracia en el país. “Todos estamos comprometidos no sólo con la defensa del Parlamento sino también con la defensa del orden constitucional. No desmayaremos en ese trabajo y en ese propósito”, expresó.