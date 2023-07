Jennifer Barrantes fue destituida del Miss Perú Mundo y Lucía Arellano toma su lugar: ¿qué pasó en la organización?

La organización Miss Perú Mundo está envuelta en un conflicto tras la destitución de Jennifer Barrantes como la representante nacional, quien próximamente iba a presentarse al certamen internacional en busca de la corona para el Perú. Recientemente, a través de las redes sociales, Miss Perú Mundo mencionó que se había realizado este cambio y que Lucía Arellano tomaba la posta en este concurso.

Te puede interesar: Artistas se pronuncian sobre la ‘Tercera Toma de Lima’: quiénes asistirán a la marcha contra el Gobierno de Boluarte

En un extenso comunicado, mencionaron las razones por las que Ernesto Paz, en comunicación con la organización internacional acordaron. Además, le dieron la bienvenida a Arellano para prepararse en esta nueva etapa y dar lo mejor de sí en el nombre del Perú.

“Estamos muy felices de anunciar que la representante del Perú al Miss Mundo 2023 será la Srta. Lucía Arellano, Miss Loreto 2022 y segunda finalista en el certamen. La Srta. Jennifer Barrantes desafortunadamente no ha contado en los últimos meses con el tiempo necesario para realizar la preparación con miras al certamen y tampoco ha cumplido con los compromisos oficiales y de labor social. La Organización Miss Mundo con sede en Londres, está satisfecha con esta decisión. La Srta Lucía Arellano será coronada en los próximos días como la nueva representante peruana al Miss Mundo, aprovechamos la oportunidad para desearle a la Srta. Barrantes el mayor de los éxitos en sus proyectos personales”, se lee en el post.

Miss Perú Mundo emitió comunicado en Instagram.

Esta mañana, Tito Paz fue invitado a ‘Arriba mi Gente’, donde se le consultó sobre este tema. El organizador del certamen peruano mencionó que tuvo algunos inconvenientes con su reina, quien se mostraba ausente a su participación. “Hacer unos meses cambió de actitud. Comenzó a mostrarse alejadísima de todo lo que le pedíamos. No respondía nuestros mensajes, estaba como ausente”, comentó al inicio.

Te puede interesar: Ricardo Rondón fue invitado a participar en ‘La Casa de Magaly’, pero lo rechazó: “Hubiera sido un loco calato”

Cabe señalar que en el post de Instagram, también detallaron que Jennifer no asistía a los eventos u obras sociales que tenían pendientes. Además, comentó que varias veces intentó comunicarse con ella incluso por medio de correo, pero no lo conseguía. Ante esta situación, lo que hizo fue consultarlo con la central para ver que hacer y fue así que por los consejos decidió quitarle la corona.

“Seguí tratando de comunicarme con ella. Lo que yo siempre hago es consultar con la central de Londres. No le pido quitarle la corona, le pido que me aconseje que es lo que está sucediendo, no puedo trabajar con una chica que está completamente ausente. Allí me contestaron que tenía que actuar de la forma más drástica”, expresó.

Miss Perú Mundo fue destituida de su corona. (Instagram)

Finalmente, recalcó que al ganar el certamen, tuvo que firmar un contrato en el que se expresa que debe estar en continua comunicación con la organización y aceptar las actividades que tiene que ver con el Miss Perú Mundo. “Ella firmó un contrato apenas fue elegida, allí estipula que tiene que estar en permanente comunicación con nosotros, tiene que aceptar todas las actividades, relacionarse más seguido con nosotros”, sentenció.

Jennifer Barrantes se defendió y acusó a la organización de irregularidades

A través de su cuenta de Instagram, la exreina se pronunció y defendió la razón de su destitución. En un extenso comunicado, detalló las irregularidades de las que habría sido víctima dentro de la organización. Según explica, tuvo diversas dificultades para continuar con su reinado por lo que no considera que haya incumplido con la organización.

Te puede interesar: Manuel Mijares recibe reconocimiento de los Latin Grammy a días de su llegada a Perú

Entre tanto, Jennifer Barrantes resumió tres puntos que considera los más importantes de esta acusación. En ellos se encuentra que no recibió la corona oficial, no tuvo profesionales para su preparación y tuvo inconvenientes para trabajar.

Jennifer Barrantes explica por qué tuvo problemas con el Miss Perú Mundo. (Instagram)

“Niego cualquier tipo de incumplimiento a las obligaciones y responsabilidades asumidas desde la obtención del título Miss Wold Perú 2022. No recibí la corona oficial. Después de tres meses, decidí comprar mi corona y poder trabajar contenido digital de manera oficial. La preparación no se dio en el tiempo estipulado. Esperé por varios meses las indicaciones para dar inicio a mis clases de preparación, al ver desinterés inicié por cuenta propia y con mis propios medios con profesores particulares para oratoria, inglés, pasarela, automaquillaje, estilismo y preparación física. Dificultó el trabajo con algunos profesionales No me permitió trabajar con algunos profesionales destacados en el rubro de fotografía, maquillaje y peinado a pesar de que solo quería destacar”, señala en su comunicado.