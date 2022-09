Miss Perú Mundo: denuncian que Miss Loreto ganaría el certamen por supuesta mafia en la organización | ATV / Magaly TV La Firme

Juan Carlos Iglesias, exesposo de Silvia Cornejo y socio del Miss Perú Mundo, denunció una supuesta mafia dentro de la organización, la cual estaría encabezada por Tito Paz. Según dijo al programa ‘Magaly TV La Firme’, el director del certamen nacional ya habría elegido a Miss Loreto como la ganadora del concurso tras un pago de por medio.

“Se voceaba que Tito había manejado la corona con Miss Loreto. Prácticamente, había subastado la corona al mejor postor, como que se había comprado la corona del Miss World a la candidata Lucía Arellano”, denunció Iglesias en un reportaje emitido este viernes 9 de septiembre.

Además, señaló que Tito Paz no es realmente lo que parece. “Como en toda mafia, cuando uno quiere hacer las cosas bien te clavan por detrás. Aparentemente es un señor, un viejito con pelo blanco, pero es un gángster”, sostuvo.

Cabe resaltar que faltan dos semanas para la gran final del Miss Perú Mundo 2022. Lucía Arellano, modelo, voleibolista y empresaria, representará a Loreto en el concurso de belleza. Hasta el momento, la bella concursante no se ha defendido de las acusaciones en su contra.

Exmiembro del Miss Perú Mundo 2022 acusó a Tito Paz de elegir a Lucía Arellano como la ganadora previo al certamen. (Instagram)

Director del Miss Perú Mundo se pronuncia

El espacio de Magaly Medina se comunicó con Tito Paz para conversar sobre las acusaciones en su contra. El director del Miss Perú Mundo prefirió no opinar al respecto, pero sí dejó en claro que ya abrió un proceso legal contra Juan Carlos Iglesias, su ahora examigo.

“Ya está judicializado. Mis abogados han ingresado la demanda de daños y perjuicios por difamación”, indicó indignado.

“Yo en ningún momento he hecho nada. El problema han sido los directores, yo no he hecho nada. Yo tengo un grupo de directores con los cuales ya tenemos contrato e incluso él (Iglesias) ha nombrado a varios y se opusieron porque no había garantía de lo que él ofrecía”, agregó.

Tito Paz se desempeña como el director del Miss Perú Mundo.

Evento habría sido suspendido

En el informe, Juan Carlos Iglesias indicó que intentó de todo para que la gran final del Miss Perú Mundo 2022 se llevará a cabo en Tumbes. No obstante, debido a su denuncia pública contra Tito Paz, este habría sido cancelado hasta nuevo aviso y, además, fue despedido de su cargo.

Para comprobarlo, difundió audios del director del certamen de belleza, quien le reclama iracundo por haber hecho tan grave acusación y aun así intentar seguir formando parte de la organización.

“Si piensas que soy así, que soy una mier***, entonces, ¿cómo puedes trabajar con una persona así? Que te traiciona, que te hace cosas, que te dice. Si tú no me consideras amigo, ya pues, no podemos trabajar. ¿Cómo puedes trabajar con una persona que es una mier***?”, indicó en el material.

