Juan José Oré lanzó despectivo calificativo contra Sport Boys por no apoyar a Christian La Torre

Juan José Oré se refirió de forma despectiva sobre el Sport Boys porque, en su opinión, no apoyaron a Christian La Torre (YouTube: Cojo y Manco).

Christian La Torre fue una de las grandes promesas del fútbol peruano. El delantero destacó en la Sub 17 dirigida por Juan José Oré, equipo que se haría conocido como los ‘jotitas’, y que consiguió clasificar al Mundial Sub 17 de Corea del Sur 2007. En dicha campaña, el atacante fue el nueve del equipo y culminó como máximo goleador peruano en el Sudamericano, consiguiendo anotar en las victorias sobre Brasil (2-1), Bolivia (4-1) y Venezuela.

Por cosas del destino, el atacante no pudo desarrollar la carrera que auguraba y actualmente, con 33 años, se encuentra jugando en la Copa Perú. Este destino fue lamentado por su exentrenador, ‘Jota Jota’ Oré, quien culpó a Sport Boys, club que lo formó, por no brindarle la ayuda adecuada para explotar sus cualidades en primera división.

El contexto se dio durante una entrevista con el programa ‘Cojo y Manco’, en el que uno de los panelistas es su exdirigido: Reimond Manco. En dicha conversación estaban recordando el presente de todos los futbolistas de aquella generación. Cuando mencionaron a La Torre, Oré señaló que no lo veía hace años.

Christian La Torre fue una de las grandes promesas de las divisiones menores de Sport Boys (GLR).

En ese contexto, ‘Rei’ comenzó a dedicarle elogios, señalando que no vio otro delantero de su nivel durante su paso en las divisiones inferiores: “Yo nunca había visto un nueve como La Torre, creo que de todos los que había en divisiones menores, era el más abusivo, porque era alto y fuerte”, señaló.

El estratega de 69 años continuó con el reconocimiento, comparando sus cualidades con las de Paolo Guerrero. Tras ello, criticó y calificó de forma despectiva a la institución ‘rosada’:

“Era un Guerrero, porque era bueno técnicamente. Era alto, la paraba, todo igual que Paolo. La Torre estaba en el Boys, pero no lo ayudaban ahí. El Boys es un equipo de ‘m....’. Era muy buen jugador, técnicamente muy bueno, fuerte, le pegaba con la izquierda y con la derecha. También era buena gente”, disparó.

Christian La Torre en la derrota 2-0 de Perú ante Ghana en los cuartos de final del Mundial Sub 17 de 2007 (GEC).

Hinchas de Sport Boys critican a Juan José Oré

Estas declaraciones desataron el fastidio de los hinchas de Sport Boys, quienes se sintieron ofendidos y dejaron claro su malestar en redes sociales. Algunos profirieron insultos, pero otros con comentarios recatados:

“Después se preguntan por qué no están en funciones, y cuestionan el poco apoyo al DT peruano. Una lástima, más respeto a las instituciones. Innecesaria forma de darle peso a una opinión, con este calificativo. Un enorme logro con la selección peruana, no te hace más al Sport Boys” y “perdón Oré, pero de gratis te mandas a insultar el club. Seguro la administración de ese entonces era una desgracia pero no el club. A veces da tanta cólera que nos traten mal de gratis que se le responde igual”, fueron algunas de las respuestas de los aficionados a la ‘misilera’.

¿Cómo se desarrolló la carrera de Christian La Torre?

Tras su participación en el Mundial Sub 17, Christian La Torre pasó unas pruebas en Borussia Monchengladbach de Alemania, pero no llegó a quedarse. En 2008 descendió con Sport Boys a segunda división, pero a finalizar la temporada pasó a Universitario, donde se proclamaría campeón nacional el 2009, aunque con poca continuidad.

Su mayor logro en los siguientes años fue el título de la Copa Libertadores Sub 20 2011, en la que fue titular y marcó un gol. No obstante, tras ello retornó al cuadro ‘chalaco’, donde no gozó de las mismas oportunidades.

En 2013 tuvo su última chance en primera división con Sport Huancayo, pues en 2014 firmó por Alfonso Ugarte de la segunda división. A partir de ese momento, pasó por varios equipos entre Liga 2 y Copa Perú como Unión Fuerza Minera (2015), José María Arguedas (2017), Defensor Laure Sur (2018-2019 y 2022), DIM de Miraflores (2019), Estrella Azul (2021) e Independiente San Felipe (2022).

¿Qué edad tiene Christian La Torre?

Christian La Torre nació el 9 de marzo de 1990, actualmente tiene 33 años y parece poco probable que vuelva a destacar en la primera división.