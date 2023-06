Jorge Fossati y sus duras frases condenando agresión a hinchas de Universitario en Colombia: “Fue asqueroso, de cobardes”

Jorge Fossati se pronunció respecto al violento ataque que sufrieron los hinchas de Universitario por parte de los barristas de Santa Fe en Colombia (Nicole Cueva - Infobae).

Jorge Fossati se pronunció respecto a la brutal agresión que sufrieron los hinchas de Universitario que viajaron a Colombia para ver el partido contra Independiente Santa Fe por la quinta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana, y que fueron agredidos a pedradas y cuchilladas por barristas del elenco local.

El técnico uruguayo reveló que en un inicio no estuvo al tanto de la violencia desatada en las afueras del estadio El Campín de Bogotá, por lo que no pudo dar una opinión concreta en conferencia de prensa. Sin embargo, tras ver las sensibles imágenes, expresó su solidaridad con los aficionados ‘cremas’ y condenó a sus agresores.

“Eso fue asqueroso, cuando me enteré. La verdad, no tengo palabras para definirlo. Cuando me lo preguntaron en la conferencia no sabía lo que pasaba, dije que era detestable, sea quien sea, especialmente si estás en tu casa. Ahora que tengo conocimiento, pues mi solidaridad con la gente que fue cobardemente atacada”, enfatizó.

Hinchas de Santa Fe atacaron a bus de fanáticos de Universitario previo al partido por la Copa Sudamericana.

El técnico uruguayo también calificó a los violentistas de cobardes, señalando que jamás se atreverían a increpar a otra persona cara a cara, pues su ataque se produjo de forma sorpresiva en la noche.

“Ese tipo de agresiones fue de cobardes, solo lo hacen los cobardes, los que cara a cara y con la luz prendida no son capaces de ir a encararte, pero cuando pueden asaltarte porque estás distraído, es cuando aprovechan”, añadió.

Los hinchas de Universitario con heridas más graves fueron trasladados al hospital más cercano, donde recibieron tratamiento e incluso algunos fueron operados. Afortunadamente no se registró ninguna muerte ni casos de personas en cuidados intensivos o que se encuentren luchando por su vida.

Los hinchas de Universitario en el bus tras sufrir ataque de simpatizantes de Santa Fe previo al partido de la Copa Sudamericana.

El cuadro ‘merengue’ publicó un comunicado condenando los actos de violencia y poniéndose a disposición de los hinchas que necesitan ayuda, con ayuda del consulado peruano en Bogotá. Sin embargo, hasta el momento no han anunciado denuncias ni quejas ante la Conmebol contra Santa Fe ni con su estadio.

En sus canales oficiales, Universitario se pronunció luego del ataque perpetrado por aficionados de Santa Fe, en inmediaciones del estadio El Campín.

Jorge Fossati criticó el arbitraje

Jorge Fossati se volvió a pronunciar respecto a los fallos arbitrales que a su parecer perjudican a Universitario, y señaló que sus protestas no tienen eco a nivel internacional debido a que representa a un equipo peruano.

“Siento que hoy no podemos hablar solo de fútbol, para analizar un partido de fútbol, pues ocurren cosas que no deberían ocurrir. La estamos peleando de todos lados, pero como es de Perú no nos hacen mucho caso. Los únicos que pretendemos es que los árbitros tengan un mismo reglamento para ambos lados. Ellos cometieron 15 faltas en el primer tiempo y le dije al árbitro, que pasa ya no se cobra más la reiteración de faltas, me miró y se río”, disparó.

El estratega 70 años también se mostró temeroso de que los árbitros o el VAR puedan jugarle una mala pasada a su equipo en el partido decisivo contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la última fecha de la Copa Sudamericana

“Estas cosas nos dejan inquietos y preocupados. Dependemos de nosotros deportivamente, pero siempre que sea un partido normal. Pero a esta altura, yo no sé qué pensar”, afirmó.

¿Cuándo Universitario enfrenta a Gimnasia por Copa Sudamericana?

Universitario de Deportes disputará su último partido del Grupo G de la Copa Sudamericana el próximo miércoles 28 de junio a las 21:00 horas peruanas en el Estadio Monumental. Los de Ate no dependen de sí mismos para clasificar a octavos de final, pues son segundos con 7 puntos, mientras que el puntero Goiás tiene 9 y enfrente a Santa Fe la última fecha.

Sin embargo, si dependen de sus resultados para avanzar a la ronda previa en la que enfrentarán a los terceros de la Copa Libertadores. Para ello necesitan, en el peor de los casos.