La vida de Dayanita antes alcanzar la fama en ‘JB en ATV’: vendió caramelos y cayó en una red de prostitución

Dayanita fue maltratada por su padre y vio en la comedia la oportunidad de salir adelante.

Dayanita fue uno de los personajes más populares de ‘JB en ATV’. Pese al cariño del público, la actriz cómica renunció al programa de corte humorístico después de ser suspendida por un acto de indisciplina. Hoy en día, está enfrentada con sus excompañeros del canal 9 y con Jorge Benavides, quien le dio la oportunidad de ingresar a la TV.

“Sí la considero malagradecida. Fui yo quien la sacó del lugar dónde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó. De ser una persona totalmente desconocida, se convirtió en una persona popular, querida y admirada por miles y miles de personas”, señaló el reconocido imitado en un sketch de ‘El Valor de la Verdad’.

Desde entonces, los usuarios han criticado a Dayanita por olvidar sus “orígenes” y por convertirse en una persona déspota. Sin embargo, la cómica no da su brazo a torcer y está lista para contar su verdad en ‘Mande Quien Mande’. “Ahora me toca defenderme”, dijo en sus redes sociales.

Dayanita romperá su silencio y le contestará a Jorge Benavides, su exjefe en 'JB en ATV'. (Instagram)

La vida de Dayanita antes de la TV

Aunque muchos la conocen como Dayanita, su verdadero nombre es Max Orlando Sifuentes. Nació y creció en Pucallpa en una familia sumamente conservadora y de bajos recursos económicos. Desde una temprana edad, fue obligada a trabajar y sufrió maltratos por parte de su padre, quien no aceptaba la orientación sexual de su entonces pequeño.

“Yo a los ocho años vendía caramelos en la calle, era ambulante. A los nueve, le conté a mi mamá que era gay. Ella me dijo que me iba a apoyar, pero que mi papá no se enterara. (Cuando se enteró) hubiera sido bueno que solo me cachetee, pero me agarró zapatazos en la cabeza. Un día le dije: ‘Te vas a arrepentir y el día que mueras no estaré a tu lado’. Me escapé de mi casa a los doce años”, recordó en ‘Al Sexto Día’.

Según la madre de Dayanita, ella notó la orientación sexual de su hijo antes de que se lo revelara. "No le gustaban cosas de varoncito, todo era de mujer".

Debido a la falta de dinero y a su inocencia, Dayanita fue reclutada por dos personas que le prometieron un trabajo seguro en Pisco como empleada del hogar. Ella aceptó sin dudarlo porque quería irse lejos de Pucallpa. Pero al llegar se dio con la sorpresa que había sido engañada. Había caído en una red de prostitución junto a otras adolescentes.

“Nos encerraron y nos dijeron que no íbamos a salir, nos quitaron todo. No podía pedir ayuda. Yo lo único que dije fue ‘mamá, perdóname, que sea lo que tenga que ser’. Nos vendieron a tres personas, como un pedazo de carne. Ahí fue mi primera vez. Ese día me dieron de tomar y nos dieron drogas”, recordó, entre lágrimas, cuando se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz.

Dayanita logró escapar después de un año y se acercó a una comisaría para denunciar el hecho. La ignoraron porque “era menor de edad”.

La actriz cómica volvió a las calles, completamente sola, y vio en la comedia una oportunidad para empezar desde cero. Trabajó por largos años en el Óvalo Monumento a la Mujer, en el distrito de Villa María del Triunfo. Allí conoció a ‘Sapito’ y a su esposa Anita, cómicos ambulantes, quienes la acogieron como su hija y le enseñaron todo sobre el arte de hacer reír al público.

Dayanita y Danny Rosales trabajando juntos en espectáculos callejeros.

¿Cómo conoció a Jorge Benavides?

Dayanita llegó a trabajar con Danny Rosales en el Óvalo Monumento a la Mujer. Un día cualquiera, el cómico la invitó a formar parte de ‘El Show de Danny’, una puesta en escena a la que asistió Jorge Benavides. Ella intentó sobresalir porque deseaba que el imitador notara su talento.

Una vez culminado el show, Rosales le informó que Jorge Benavides la quería programa humorístico, entonces llamado ‘El Wasap de JB’. Dayanita aceptó sin pensarlo dos deces y apareció en algunas secuencias. Debido al buen recibimiento del público, se quedó de manera permanente. Siguió al imitador cuando este se cambió de casa televisiva.