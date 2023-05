Diego Kochen, el arquero de raíces peruanas que se codea con el primer equipo del Barcelona

Diego Kochen pertenece a FC Barcelona y tiene como ídolos a Marc André Ter Stegen, Víctor Valdés y Claudio Bravo. (Instagram diego_kochen)

FC Barcelona cuenta con una de las canteras más potentes a nivel mundial, denominada La Masia, y allí comenzaron las carreras de futbolistas de talla mundial como el astro argentino Lionel Messi, los volantes Gavi y Pedri, entre otros. El club ‘blaugrana’ constantemente promueve a los jugadores formados en sus divisiones inferiores y hay un peruano que acaba de participar en las sesiones de entrenamiento del primer equipo.

Te puede interesar: Oliver Sonne y su firme convicción que será mundialista con la selección peruana: “Muy pocos lo consiguen”

El portero Diego Kochen de 17 años fue citado por director técnico ‘culé', Xavi Hernández -también surgido de las fuerzas básicas de la institución- para entrenar al lado de figuras como el delantero polaco Robert Lewandowski y el extremo brasileño Raphinha. En la sesión de entrenamiento también participó uno de sus ídolos y su colega de posición, el alemán, Marc André Ter Stegen.

No fue en una fecha cualquiera, sino en el mismo día que Sergio Busquets, pivote campeón del mundo con España en el Mundial Sudáfrica 2010, anunció su retiro. El mismo deportista hizo eco de este suceso y lo publicó en sus redes sociales. “Agradecido por esta experiencia”, escribió el cancerbero en su cuenta de Instagram.

La publicación de Diego Kochen tras entrenar con el primer equipo del Barcelona. (Instagram diego_kochen)

¿Quién es Diego Kochen, arquero juvenil del Barcelona?

El joven guardameta cuenta con triple nacionalidad, su madre es peruana (ciudad de Lima), su padre venezolano (ciudad de Caracas) y nació el 19 de marzo de 2006 en el estado de Miami, Estados Unidos. Antes de firmar por el conjunto ‘catalán’ tuvo un paso por el Weston FC Academy de su país natal.

Te puede interesar: ¿Por qué Paolo Guerrero no fue convocado para Racing vs Talleres? Club dio lamentable noticia del peruano

Llegó al ‘Barca’ en 2019 y desde entonces ha tenido una progresión sobresaliente, siendo llamado incluso por los entrenadores Sergi Barjuan y Óscar López a trabajar en varias ocasiones con el equipo B, que actualmente disputa la tercera división española.

Mejores acciones del golero Diego Kochen en la semifinal de la Copa Catalunya 2022 entre los equipos cadetes A del Barcelona y Girona. (Video: FCB Canteranos)

En una entrevista al propio canal institucional narró como fue su experiencia en la reserva, en la que coincidió con el exarquero y padre de Sergio Busquets, Carlos, que actualmente es preparador.

Te puede interesar: Juan Reynoso reveló que Alexander Robertson fue indiferente a su invitación y tomó drástica decisión

“Le agradezco al club por la oportunidad de estar entrenando con ellos, estar en los partidos y observar como juegan, especialmente Arnau Tenas, me parece increíble. Carlos Busquets también te enseña mucho el tema de colocación y creo que es importante tener toda esta información. Observé como es la intensidad, la diferencia entre el juvenil y el ‘Barca’ B. Hay que aprovechar cada momento que tienes”, dijo en 2022.

Diego Kochen pertenece a las divisiones menores del FC Barcelona desde 2019. (Instagram diego_kochen)

Diego Kochen y sus inicios como portero

Kochen, que mide 1.88 cm, contó como tomó la decisión ponerse los guantes en sus inicios, que ocurrió más por necesidad que por una convicción.

“Formaron un equipo para ir a un torneo y como iban todos mis amigos me apunté. Al parecer el portero se enfermó un día antes de la competición y no había nadie más que se atrevió a pararse (en el arco), así que entré yo”.

Para él fue un sueño cumplido ser fichado por Barcelona, pues allí juegan o jugaron sus ídolos en la posición. “Estuve un año jugando en la Academia Marcet y desde ahí me fichó el ‘Barca’. Llegué a la categoría del Infantil A y cuando me dijeron la noticia no me lo podía creer, porque es un club muy grande. Era un sueño cumplido, desde pequeño he sido fan. Marc André Ter Stegen, Víctor Valdés y Claudio Bravo fueron mis ídolos”.

De acuerdo con el medio español Sport, Kochen ha participado en diversos “campamentos” con la selección sub 17 de Estados Unidos. Sin embargo, aún podría representar a la ‘blanquirroja’ o a la ‘vinotinto’ al no haber participado en compromisos oficiales.