Cierra puertas, ofertas y descuentos en centros comerciales de Lima por el Día de la Madre

Día de la madre: ¿Qué regalar por el día de la madre Perú? (Composición Infobae)

Una reciente encuesta en Perú ha revelado que un 40.6% de madres desearían recibir un viaje como regalo para el Día de la Madre, situando a esta opción en la cima de las preferencias para celebrar esta fecha especial.

En segundo lugar, los dispositivos tecnológicos, incluyendo celulares y tablets, captaron un 33.0% de interés, seguidos de cerca por artículos de moda (ropa, zapatos y carteras) con un 32.7% y experiencias como compartir un almuerzo o cena especial, que obtuvo un 32.4% de las preferencias.

Asimismo, dentro del rango de opciones valoradas para obsequiar en este día, los electrodomésticos fueron elegidos por el 19.5% de las encuestadas, mientras que un día de spa y masajes y arreglos florales o flores fueron considerados por el 17.5% y 16.4%, respectivamente.

A estos les siguieron la joyería y los perfumes, con un 15.9% y un 15.5%. Se destaca así la importancia de regalos que promuevan el bienestar, la comodidad y la belleza personal.

Durante la celebración del Día de la Madre en Perú, muchas personas regalan flores, chocolates, tarjetas y otros obsequios a sus madres. (Composición Infobae)

¿Dónde buscar cierra puertas, ofertas y descuentos?

Siguiendo el estudio, estos hallazgos no solo reflejan las tendencias actuales en regalos para el Día de la Madre en el país, sino que también proporcionan una guía para aquellos que buscan el obsequio perfecto, poniendo de relieve la diversidad de intereses socioeconómicos y preferencias de las madres en la actualidad.

Por ejemplo, Oechsle —reconocida cadena de tiendas por departamento— ha anunciado un cierra puertas en diversas categorías de productos con motivo de la celebración del Día de la Madre. Específicamente para sus secciones de calzado, moda, tecnología, muebles, dormitorio e infantil hasta este domingo 05 de mayo.

Por su lado, Ripley ha dado a conocer que sus consumidores podrán encontrar descuentos en categorías como ropa de mujer, artículos de decoración, productos de cuidado personal y electrodomésticos.

Estas ofertas no solo abarcan bienes tangibles sino que también incluyen servicios especiales pensados para brindar experiencias memorables. Desde tratamientos de belleza con descuentos, pasando por promociones en celulares y notebooks, la variedad de opciones busca satisfacer todos los gustos y necesidades.

Adicionalmente, las plataformas como Ripley.com sugieren regalos categorizados por rango de precios, facilitando la búsqueda del obsequio perfecto sin sobrepasar el presupuesto.

Miles de personas celebraron el Día de la Madre desde distintos puntos. Foto: Andina

¿Qué centros comerciales estarán abiertos el sábado 12 mayo?

Durante el Día de la Madre, los centros comerciales como Jockey Plaza, Mall Aventura, Real Plaza, Plaza Norte, Mall del Sur y Minka, han confirmado sus horarios de servicio.

Estos horarios facilitarán a las familias planificar sus visitas, sea para realizar compras o simplemente disfrutar de las diversas actividades programadas. Los horarios varían ligeramente entre los distintos establecimientos pero, en general, abarcan desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche.

El Jockey Plaza, ubicado en el distrito de Surco, abrirá desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., marcando un extenso horario disponible para los visitantes.

Por otro lado, el Mall Aventura, con sedes en Santa Anita, Arequipa y Chiclayo, también anunció que operarán desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., extendiendo el servicio de sus restaurantes hasta las 11:00 p.m..

De forma similar, Plaza Norte y Mall del Sur ofrecerán sus servicios desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que Minka mantendrá un horario continuo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Finalmente, Megaplaza recibirá a sus clientes desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.