Video del momento que unos delincuentes asaltan a un grupo de mujeres dentro de un gimnasio en Trujillo

El instructor del gimnasio estaba transmitiendo en vivo cuando un grupo de delincuentes armados ingresaron a local para robar celulares, carteras y más.

En la ciudad de Trujillo, los robos, asaltos, extorsión y asesinatos se están convirtiendo en el pan de cada día, sobre todo porque la delincuencia y ola de violencia sigue creciendo sin que sus autoridades puedan ponerle freno a esta situación.

El último miércoles se registró el asalto a un grupo de mujeres que se encontraban entrenando dentro de un gimnasio. De un momento a otro, ingresaron cuatro delincuentes armados para quitarles sus pertenencias.

Todo quedó registrado en el celular del instructor de este local de ejercicios, pues estaba transmitiendo en vivo la rutina. El hecho se registró en la calle 25 del distrito de Florencia de Mora.

En el video que se hizo viral, se pudo observar cómo es que las mujeres se encontraban entrenando y de pronto ingresaron estos tipos y las arrinconaron contra la pared. Incluso algunas fueron apuntadas con armas de fuego en la cabeza para que entreguen sus celulares.

Según comentaron las mujeres agraviadas, fueron más de 10 minutos que les tomó a los delincuentes para cometer sus fechorías y llevarse más de 10 celulares.

El caso ha sido denunciado en la comisaría de Florencia de Mora, en donde los policías aseguran que las imágenes del video son pieza clave para dar a conocer con el reconocimiento de los ladrones.

Un punto que les llamó la atención a las autoridades, es que en la entrada del gimnasio, encontraron un sticker pegado en la puerta, la cual podría ser una señal de que los delincuentes estuvieron marcando la zona, pero sobre todo este establecimiento.

Recordemos que en los últimos días, la ola de violencia en la “Ciudad de la Eterna Primavera” se ha incrementado, ocasionando el terror entre sus moradores, es por eso que algunos alcaldes está solicitando el cambio de las autoridades policiales por no poder tomar medidas para erradicar la delincuencia.

Alcalde de Trujillo se pronuncia por la ola de delincuencia

Durante una entrevista para el diario La Razón, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se pronunció por la ola de delincuencia y violencia que está azotando a la localidad concurrida por turistas nacionales y extranjeros.

“Trujillo es conocida desde hace años por la inseguridad ciudadana, por los asaltos, la extorsión, etc. Pero recientemente estamos llegando a límites altísimos; se da un asesinato al día. No hay empresa o negocio pequeño que no esté expuesto al cobro de cupos, se deben adoptar acciones urgentes, concretas y drásticas contra la delincuencia común y el crimen organizado en Trujillo porque se interrumpen las actividades comerciales y se empeora el nivel de vida”, expresó.

“Yo fui elegido por el voto popular para gobernar la ciudad más importante del norte del Perú, si estoy acá es para hacer frente a los grandes males que han entorpecido el crecimiento y desarrollo, para proteger, por encima de todo, la salud, la vida y la integridad de los trujillanos por ello exijo al Congreso de la República y a la presidenta Dina Boluarte que me otorguen poderes absolutos en la administración de las fuerzas armadas y policiales de la ciudad y que la declaren en Estado de Emergencia, solo con esas herramientas podría hacerle frente a los delincuentes de manera efectiva”, agregó.

Además, la autoridad edil no descarta de que integrantes del Ejército Peruano salgan a las calles para apoyar a la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la delincuencia.

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, volvió a protagonizar una falta de respeto contra una reportero.

“El Ejército tiene recursos humanos, logísticos y tecnológicos, pero está guardado en sus cuarteles. Realmente la presidente Dina Boluarte debería reconsiderar su opinión porque nada está de más contra los delincuentes que no perdonan”.

“Yo tengo estas convicciones desde antes que Nayib Bukele fuera presidente de El Salvador. Hay que considerar que El Salvador tiene 8 millones de habitantes y Trujillo tiene 1 millón, mientras La Libertad tiene 1.5. Entonces tenemos grandes chances de poder lograr lo que Bukele logró en su país con la tecnología, el personal y la voluntad política que se requiere”, agregó.