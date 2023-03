Alex Valera, protagonista de la gresca entre la selección peruana y la policía española, reveló detalles del polémico incidente

Alex Valera fue uno de los protagonistas de la gresca con la policía española. (ESPN/ difusión)

Durante su reciente estancia en Madrid, la selección peruana se vio involucrada en un polémico incidente con la policía de España que culminó con el capitán Pedro Gallese en una comisaría. Uno de los protagonistas del penoso episodio fue el delantero de Universitario de Deportes, Alex Valera, quien brindó detalles de lo acontecido el último 27 de marzo.

El atacante de 27 años negó que haya agredido a algún oficial español y que en cambio si fue víctima de violencia por parte de las autoridades al defender a un hincha de la ‘blanquirroja’.

“Comenzaron los empujones de la nada, me metieron un palazo también. Vi que a una persona la tiraron y fui a ayudarla y defenderla, ahí fue cuando la policía me mete un palazo y me empiezan a atacar. No los toqué, les decía que no tenían porque estar tirando la bandera, empujando a los hinchas y a nosotros. Bajamos tranquilos a saludar a la hinchada, no es la primera vez que pasa”, declaró a la prensa situada en el Aeropuerto Jorge Chávez.

No obstante, Valera afirmó que la gresca no tuvo un efecto negativo en los jugadores de la ‘bicolor’, sino que fue un aliciente para enfrentar a Marruecos en el Cívitas Metropolitano. “No afectó. Más bien ayudó bastante porque estuvimos unidos y a pesar de todo pudimos sacar un empate. Hubo un apoyo enorme; todos los directivos, todos los que están en España ayudaron bastante”.

Alex Valera no disputó minuto alguno contra Alemania y Marruecos

A diferencia de los cuatro primeros partidos de la era Juan Reynoso en la selección peruana, el ariete de la ‘U’ no sumó un solo minuto en los amistosos internacionales ante Alemania y Marruecos. Alex Valera se refirió a esta situación.

“Yo estuve esperando la oportunidad, pero no se dio esta vez y voy a seguir esperándola como siempre”, manifestó. El ex Deportivo Llacuabamba fue titular ante El Salvador, Paraguay y Bolvia, ya bajo la dirección técnica del ‘Cabezón’, y logró anotarle a los ‘guaraníes’. También ingresó ante México en el estreno de Reynoso Guzmán. Registra tres goles en 12 encuentros con el cuadro incaico.

“(En) las oportunidades que he tenido pude anotar goles, pero todo depende del entrenador y yo voy a a estar preparado, trabajando muy duro y voy a seguir trabajando para tener más chances”, agregó.

Alex Valera no ingresó en los amistosos ante Alemania y Marruecos. (ESPN)

Valera se refirió a la racha goleadora de Emanuel Herrera

Alex Valera arrancó la Liga 1 2023 como titular indiscutible aún con Carlos Compagnucci como entrenador de Universitario, teniendo a Emanuel Herrera como principal competencia por un lugar en la oncena inicialista.

Una racha de cuatro partidos sin anotar, una suspensión en torneos Conmebol que provenía del año pasado, la llegada de Jorge Fossati al banco ‘merengue’ y su convocatoria con Perú hicieron que la ‘Maquinaria’ se asiente en el equipo y logre marcar en cuatro partidos consecutivos. Alex es consciente de la actualidad del argentino y que deberá rendir a su mejor nivel para retomar su rol estelar en la ‘U’.

“Mientras los tres delanteros, con Alexander Succar, estemos bien, le va a caer bien a la ‘U’ porque va a necesitar de todos nosotros. Yo en algún momento estuve en mala racha y Emanuel Herrera ahora está anotando, así pasa. Yo me voy a integrar de nuevo, voy a esperar la oportunidad y todo va a depender de mi rendimiento. El grupo está haciendo bien las cosas y yo tengo que estar al nivel de ellos”.