Peter McKay y la vez que Claudia Llanos le disparó en la segunda temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’

'Al Fondo Hay Sitio' y la supuesta muerte de Peter Mckay | América TV

La muerte de Peter McKay (Adolfo Chuiman) ha entristecido a todos sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos con su partida en el capítulo 47 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Te puede interesar: Adolfo Chuiman habla de la muerte de Peter en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y responde a los dolidos seguidores

Según se pudo ver, Peter llegó al departamento de Victoria tratando de descubrir donde estaba Diego Montalbán porque lo vio salir de ese lugar, sin imaginar que la dueña del inmueble era Claudia Llanos.

Cuando se da cuenta de que es su enemiga, le da un infarto al corazón debido a que pensaba que estaba muerta, ya que Francesca Maldini le disparó y supuestamente acabó con ella.

Te puede interesar: Así se grabó la segunda parte del ‘Rap del Gringo Atrasador’

Luego se puede ver que la popular ‘Mirada de Tiburón’ quema los restos del mayordomo, pero no se ve su cuerpo. Además, la serie como una especie de homenaje emitió varias imágenes de los mejores momentos de Peter con la familia de los Maldini y Gonzales.

Pero esta no es la primera vez que Claudia Llanos (Úrsula Boza) lo ataca, ya que en la segunda temporada de la teleserie de América TV en 2018, le disparó en el pecho en la cima de un cerro en el Morro Solar para luego abandonarlo a su suerte.

Te puede interesar: Resumen de ‘AFHS’: Las mejores escenas de la décima temporada de la teleserie de América Televisión

Resulta que Francesca Maldini encara a Claudia porque se enteró de que ella había sido amante de Miguel Ignacio de las Casas, como un forma de mostrar dignidad, la entonces secretaria renuncia, pero se da cuenta de quien le contó su secreto fue el mayordomo, por eso lo va a buscar para vengarse.

Ella se mete al carro de Peter y lo lleva a la cima de un cerro con las intenciones de desaparecerlo. “Jamás debiste entorpecer mis planes, mayordomo entrometido... Aprende a cerrar tu bocota”, fue lo que le dice la joven antes de dispararle en el pecho.

Las últimas palabras de Rodolfo Rojas, el verdadero nombre de Peter, fue: “Adiós madame”, expresando el amor oculto que siempre había sentido por su jefa. Francesca Maldini presintiendo lo peor, llega al lugar con su exesposo Bruno Picasso y lo encuentra herido, de inmediato lo trasladaron a una clínica.

Fernanda y Nicolás de Las Casas son los que más sufren por el atentado a Peter y temen lo peor. Los Gonzales producto de un malentendido, piensan que el mayordomo está muerto, se visten de negro y compran un arreglo floral para homenajear a Peter.

Finalmente, Peter McKay se salva y se recupera. La mano derecha de Francesca comenta que quien lo atacó fue Claudia Llanos y por eso la llevan a la cárcel.

Peter estuvo a punto de morir en la segunda temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'.

La noticia de la supuesta muerte de Peter impactó a los seguidores de la serie, ocupando las portadas de diferentes medios de comunicación.

Según contó Efraín Aguilar, quien en ese entonces estaba a cargo de producción, contó a Infobae que la supuesta muerte de Peter logró 41 puntos de rating. La buena sintonía demostró que Peter se convirtió en el personaje más querido del público, algo que el actor jamás imaginó, pues estuvo a punto de rechazar el papel.

¿Cómo se grabó la escena?

Adolfo Chuiman manifestó en su momento que la recordada escena de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se grabó en tan solo 20 minutos. Úrsula Boza, quien da vida a Claudia Llanos en la serie, y él llegaron a Chorrillos a las 11:00 horas. Fueron citados a esa hora porque no había mucho tránsito, y así nadie podía interrumpir el rodaje.

Tras ello, la producción de la teleserie les solicitó que se metieran en el personaje; es decir, que realmente sintieran que estaban a punto de presenciar un asesinato.

“Yo estaba temblando, sentía miedo, no podía creer que me iba a matar. Por eso cuando siento el balazo, era como despedirme de la vida realmente. En ese momento no era Adolfo Chuiman, era Peter. De la pistola no salió nada, no utilizamos nada de eso, solo fue el sonido y, lógicamente, yo hice como que me asusto y me caigo”, expresó el actor en diálogo con El Comercio.

Contó también que, a diferencia de otras oportunidades, ninguno se salió del guion. “Todo lo que dije estaba en el libreto, no hubo improvisación. (No cambiaría nada de la escena), los libretistas tienen las pausas perfectas”, añadió.

Sin embargo, Chuiman indicó que le hubiera gustado que Yvonne Frayssinet tuviera más diálogo en la escena en la que encuentra a Peter herido. “Le faltó un poquito más de entrega”, expresó.

Adolfo Chuiman no quiso a su personaje en un principio.

Error desapercibido en la escena

En otro momento, Efraín Aguilar reveló que hubo un error en la toma de la que pocos hablan. Sucede que la camioneta de Peter apareció en la escena de su supuesta muerte, algo que no tiene sentido, ya que Claudia Llanos lo llevó en su maletera para que no supiera dónde le quitaría la vida.

“El público es muy acucioso. ¿Cómo llegó la camioneta si a Peter lo trajeron (en la maletera)? De verdad era un error. Un niño me preguntó eso y cuando hablé con Gigio (Aranda), dijimos ¿verdad, no?”, comentó el realizador en conversación con Radio Capital.