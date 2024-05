‘Los Niños’: Esposa de congresista Darwin Espinoza es implicada en red de sobornos de Sada Goray

Bélgica Arangoitia (38), esposa del congresista Darwin Espinoza, ha sido implicada por un colaborador eficaz en la red de sobornos de la empresaria Sada Goray, actualmente encarcelada, según un informe difundido este domingo en Cuarto Poder de América TV.

De acuerdo con información fiscal citada por el dominical, Arangoitia desempeñó el rol de tesorera en el grupo conocido como ‘Los Niños’, integrado por legisladores de Acción Popular que establecieron una alianza con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El pacto, según la tesis del Ministerio Público, consistía en obstruir cualquier esfuerzo de vacancia contra el exgobernante, a cambio de otorgarles control sobre diversos ministerios y entidades públicas. El colaborar indicó que Espinoza llevó a su esposa a la lujosa residencia de Goray en la avenida Golf Los Incas, en La Molina.

“Según había informado el congresista, su esposa era tesorera del grupo de los diez congresistas, es decir, la encargada de manejar el dinero”, se lee en el documento expuesto en el programa.

La investigación fiscal sostiene que a cambio de dinero, ‘Los Niños’ facilitaron que la empresaria posicionara a personas de su confianza en cargos públicos clave para beneficiar a su compañía inmobiliaria, que mantenía negocios con el Estado.

De acuerdo con el dominical, la relación entre Espinoza y Arangoitia comenzó en 2009, durante un evento de antiguos alumnos del colegio. “Ella ha estado siempre a mi lado, pero no ha estado en reuniones con empresarios. Ella no tiene ninguna injerencia ni participación en nada irregular”, declaró el legislador.

El colaborador también señaló que, en agosto de 2021, Goray fue presentada al parlamentario a través del diputado Carlos Alva. El primer encuentro tuvo lugar en un restaurante, mientras que las reuniones subsiguientes se llevaron a cabo en la residencia de la empresaria.

Espinoza, sin embargo, ha negado cualquier vinculación directa de él o de su esposa con la red de corrupción investigada. “Es mentira. Si hemos coincidido en una reunión ha sido en una reunión pública. Mi esposa no se mete en temas políticos. Lo único que ella ha participado es en la comisión de damas, nada más”, dijo.

De acuerdo con la declaración, en un encuentro en la residencia de Goray, el legislador detalló cómo ‘Los Niños’ tenían control sobre el Ministerio de Producción, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y otras dos entidades estatales. “Entonces, Goray efectuaba coordinaciones ilícitas con congresistas para lograr las designaciones en estos organismos del Estado”, manifestó.

Los nombramientos ocurrieron. En diciembre de 2021, Luis Mesones, exesposo de Goray, fue designado como viceministro de la Producción. Además, en 2022, dos personas cercanas a la empresaria, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta, asumieron la presidencia de Sencico.

“Es bastante absurdo lo que están diciendo, pero no me sorprende. Ya han visto que por el lado dela familia pueden golpear, pero es un sinsentido lo que están diciendo [...] Nosotros no nos hemos divorciado, estamos conversando sobre el problema que estamos pasando, ya veremos qué solución le damos”, remarcó Espinoza.

Hace unas semanas, Arangoitia dio por concluida su relación con él después de que el legislador fuera captado al retornar de un viaje con su asesora Stephanía Cuya. “Yo lo que quiero, a través de las cámaras, es pedirle disculpas a mi familia, que se ha visto expuesta innecesariamente. Lo que haya podido hacer en un día o dos días, no amerita gran controversia dentro del escenario político”, dijo.

Cuando un periodista le consultó sobre una posible infidelidad, Espinoza fue tajante y evasivo: “Ese es un tema de farándula; no voy a responder eso”.