Anthony Aranda enfrenta a Magaly Medina y se dirige a ATV: “¿Trabajar como bailarín es ser muerto de hambre?”

Anthony Aranda se defiende de Magaly Medina.

Anthony Aranda usó sus redes sociales para responder a Magaly Medina, quien en su último programa no dudó en calificarlo de “muerto de hambre”. La pareja de Melissa Paredes aclaró que es bailarín, coreógrafo y director de baile.

En la edición del 21 de febrero, Magaly Medina respondió a Melissa Paredes por señalar que alguien la auspiciaba para que arremetiera contra ella. Muy fastidiada, la periodista resaltó que nadie la auspicia, solo su marido porque ella se lo permite y no es ningún “un muerto de hambre”, en clara referencia a Anthony Aranda.

Estas palabras lograron la reacción del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien no dudó es cuestionarla y dirigirse a ATV.

“Trabajar haciendo arte, ser director de baile, coreógrafo, bailarín, ¿es ser un muerto de hambre? Es una pena que el tener poder en la televisión permita que use su programa para ofender, difamar, insultar y denigrar a las personas. Es una lástima que, ante la falta de argumentos, no le quede más que insultar”, escribió en su red social.

Anthony Aranda aprovechó también para dirigirse a ATV, resaltando que la casa televisora está siendo corresponsable de los ataques que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ hace a su persona.

“Señores de ATV sean más responsables y respetuosos con las personas, el hecho de permitir el maltrato y la difamación, promoviendo el odio, los hace corresponsables. Dejen de fomentar el maltrato, tengan en cuenta que sus ofensas y maltratos, afectan a más personas”, indicó.

Asimismo, dejó en claro que no le ofenden las palabras de Magaly Medina, pero eso tampoco le da derecho a maltratarlo.

“Gracias a Dios, la vida me formó una personalidad fuerte y sé lo que soy y quién soy, pero no tienen derecho a maltratarme y menos a nivel nacional, aprovechar el poder que tiene, por contar con una ventana que se lo permite todo lamentablemente; no le deseo nada malo, no la conozco, espero que algún día logre ser mejor persona”, concluyó.

¿Qué es lo que dijo Magaly Medina contra Anthony Aranda?

Magaly Medina se defendió de Melissa Paredes por decir que tenía auspiciadores. En medio de su discurso, la conductora se llevó de encuentro a Anthony Aranda.

“Mi carrera es limpia, a mí nadie me paga para hablar o dejar de hablar, si es lo que quiere dar a entender de esa forma, tan sucia, tan cochina, la corruptela no va conmigo, ni los auspiciadores, eso no”, indicó.

“El único auspiciador que tengo es mi marido, y eso porque es mi marido y se lo permito porque quiere darse el gusto, se lo permito ya, pero no porque yo no puedo, yo puedo, pero es mi esposo y quiere pues, es exitoso, no es un muerto de hambre, qué vamos a hacerle. Lo que pasa es que le debe reventar ver la felicidad de otros. Uno busca al costado lo que uno se merece”, acotó la conductora de TV.