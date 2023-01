Christian Yaipén, la perseverancia de un heredero que trabajó para triunfar con el Grupo 5

Christian Yaipén y su historia con el Grupo 5. (Instagram)

Hablar del Grupo 5 es hablar de uno de los grupos de cumbia más importantes de los últimos tiempos. A puertas de celebrar su 50 aniversario con tres shows a Estadio San Marcos lleno, ha sido su líder Christian Yaipén quien se ha mostrado orgulloso de lo que, junto a sus hermanos, ha podido lograr.

Sin embargo, el éxito que tiene Christian no lo tiene solo por ser hermano de Andy y Elmer, él tuvo que iniciar desde abajo, estudiar para sobresalir y fue la clave para lograr el gran reconocimiento que ahora tienen. Un repaso por sus inicios, su carrera y su ahora triunfo como líder del Grupo 5.

Christian Johan Yaipén Quesquén es el nombre de pila del músico que nació el 19 de enero de 1994 y que con 29 años se ha convertido en un importante cantante, productor e ingeniero de sonido peruano con gran trayectoria. Él es hijo del fallecido fundador del Grupo 5, Elmer Yaipén y ahora trabaja junto a sus hermanos Elmer Jr. y Andy.

Sin embargo, ser hijo de Elmer no fue el trampolín para que Christian se convierta en el vocalista principal. Ser el hermano menor hizo que los mayores lo inculquen a luchar y aprender a valorar cada logro.

En una pasada entrevista a El Comercio, confesó que antes de estudiar música bailaba y solo hacía coros en la agrupación, pues le pedían que se supere para tener un mejor cargo. Afirmó que sus hermanos fueron exigentes con él.

“Cuando alguien me dice, ‘te hacen cantar en Grupo 5 porque eres el hermano menor’, me río, porque hablan sin fundamento. Antes de ser vocalista, durante mucho tiempo hice coros y estuve como bailarín, y me siento orgulloso de eso. Mis hermanos nunca me la pusieron fácil”, confesó.

Es por eso que, desde muy joven, le dijeron que para ser socio del grupo debía prepararse y ganarse el puesto. Ese fue el motor para decidir estudiar en la universidad privada de música más grande del mundo.

“Cuando quise cantar, me dijeron que antes debía prepararme, estudiar, para no ser un bulto más. Mis hermanos me dijeron: ‘Algún día vas a ser nuestro socio, pero así de regalo no te podemos dar nada’ Y esas palabras me sirvieron de aliciente para poder viajar a Boston, a los 16 años, y luego graduarme”, agregó.

Christian Yaipén es el líder actual del Grupo 5.

Su paso por Boston

Luego de terminar el colegio, Christian Yaipén se muda a Boston para estudiar en el Berklee College of Music, universidad a la que postuló gracias a su hermano Elmer. Y es que, si no hubiera sido por la muerte de su padre, su consanguíneo también hubiera tenido la oportunidad de estudiar.

Salir de tu país a estudiar fue una tarea difícil para un jovencito de 17 años. Pero, Christian era consciente de todos los sacrificios que hacía su familia por este sueño. Tenía días en los que no tenía nada para comer y no podía llamar a pedir dinero. Confesó también que su madre vendió su camioneta para pagar sus estudios.

Sin embargo, hubo un momento en que pensó dejar todo. Christian vio algunas dificultades económicas en su familia que lo llevó a pensar en abandonar la universidad cuando solo le faltaban dos semestres para terminar. En ese momento, pidió ayuda a un profesor peruano que lo recomendó para postular a una beca que lo ayude a pagar lo que le faltaba. Christian se reunió con los directivos de Berklee y les contó su experiencia como cantante de cumbia de Grupo 5. Allí, le pidieron hacer una presentación para conocer el ritmo del que hablaba.

El peruano preparó junto a sus compañeros una presentación con los temas ‘Pagarás’ y ‘Propiedad privada’. En el show dejó sorprendido al vicepresidente de la universidad y le dieron la beca que necesitaba para seguir estudiando.

Christian Yaipén se graduó en Berklee.

La voz del Grupo 5

Luego de terminar exitosamente sus estudios en Boston, Christian Yaipén vuelve a Perú para asumir el rol de vocalista principal del Grupo 5. Gracias a sus conocimientos, comenzó a darle un nuevo aire e imagen a la reconocida agrupación de cumbia y poco a poco se iba convirtiendo en el inconfundible líder.

Su trabajo se evidenció de manera internacional de tal modo que en el 2019 la revista Billboard lo incluyó en la lista de artistas latinos del milenio que mantienen viva la cumbia. En el artículo, destacaron la trayectoria del Grupo 5 y el papel que cumplió el menor de los hermanos en parte de su renovación.

“Después de una trayectoria de 46 años como uno de los grupos de cumbia más populares de Perú, Christian Yaipén toma las riendas como el nuevo vocalista de Grupo 5, trayendo una imagen y sonido nuevos a la mesa”, reseñó la reconocida revista

Revista Billboard reconoce la trayectoria del Grupo 5. (Instagram)

Pero, ese no fue el único reconocimiento. Con motivo de las Fiestas Patrias Peruanas, en el 2020, la revista Billboard compartió una publicación sobre la escena musical peruana en la que hizo una lista de los 15 artistas más importantes del país. Allí, incluyó al Grupo 5 por sus casi 50 años de trayectoria.

“Con una trayectoria de casi 50 años, Grupo 5 es conocido como uno de los grupos de cumbia más populares de Perú. Dirigido por el nuevo vocalista Christian Yaipen, el grupo tropical no solo está renovando su sonido, sino que también está atrayendo a una nueva generación de amantes de la cumbia. Grupo 5 actualmente está dando la hora con su nuevo sencillo “La Subienda”, señalaron en julio del 2020.

Revista Billboard reconoce a Christian Yaipen. (Instagram)

El éxito del Grupo 5 con tres conciertos llenos

Con Christian Yaipén al frente, el Grupo 5 ha apostado por nuevos sonidos, sin perder la esencia de la cumbia norteña. Algunas de sus colaboraciones incluyen a músicos como Gian Marco Zignago, Patrick Romantik, Alberto Barros y Tony Succar.

Pero, es inevitable destacar que Christian Yaipén, además de ser el vocalista principal, es el líder y la imagen de este grupo junto a sus hermanos Elmer y Andy. El éxito fue grande que, para celebrar sus 50 años de trayectoria, tendrán 3 conciertos continuos, los mismos que tienen todas las entradas vendidas.

Además, tienen presentaciones casi todos los fines de semana, así como lo muestran en sus redes sociales y es casi seguro que lugar a que van, lugar que llenan con la gran cantidad de fanáticos que tienen.

El éxito del Grupo 5. (Instagram)

