La reacción de los asistentes a una boda con la aparición del Grupo 5 en el escenario

Una pareja de novios de Trujillo tuvo la oportunidad de disfrutar de la música del ‘Grupo 5′ en su fiesta de matrimonio, así lo difundió un video de TikTok.

De acuerdo al video que la usuaria Carolina Chong publicó, se trataría de los novios Lia y Marco que quisieron tener en su fiesta de boda a la agrupación de cumbia peruana. El flamante esposo no tuvo mejor idea que demostrarle todo su amor a su novia y sorprender a sus invitados contratando a la orquesta de Monsefú.

Gran sorpresa se llevaron los familiares y amigos de los novios que no podían creer que Christian, Elmer y Andy Yaipén, más todos los integrantes del Grupo 5 estaban en el escenario cantando sus mejores éxitos.

“Una gran sorpresa se llevaron la novia y los invitados al caer el telón y aparecer al ‘Grupo de Oro’ del Perú. Todos gritaron y corrieron a la pista, no lo podrían creer”, dice la descripción del video.

La wedding planner Carolina Chong y quien le habría organizado la fiesta a los novios, compartió el video donde se puede ver el preciso momento en que la orquesta del norte aparece en el escenario y todos los invitados corren para verlos.

Además, se puede ver los felices esposos suben al escenario y entonan con mucha alegría la canción ‘Motor y motivo’. “Felicidades a los recién casados por esta hermosa boda y a sus invitados, que Dios siempre acompañe ese amor”, les dice Christian Yaipén.

Usuarios reaccionan a la fiesta

El video de la agrupación de norte que ofrece un show privado para una fiesta de matrimonio rápidamente se hizo viral, registrando más 583 mil reproducciones en la red social china y 51 mil me gusta.

Por su lado, los usuarios comentaron que también le gustaría tener a la orquesta del momento en su matrimonio y por eso empezarán a ahorrar o decretarlo.

“Nota mental, trabaja, trabaja, esfuérzate hasta tener al Grupo 5 en tu boda”, “Casarme y tener de sorpresa al Grupo 5. Lo decreto, reclamo y agradezco”, “Si no voy a tener al Grupo 5 en mi boda, no me caso”, “Manifestando que mi boda sea con el Grupo 5″, escribieron.

Otros dicen que quieren ser invitados a ese tipo de fiesta donde se presente la orquesta que interpreta la ‘Parranda: La Negrita’. “Si alguien sabe de otra boda donde estén pasen el dato... para caer de colada jajaja”, “Por qué no me invitan a bodas así”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuánto cobra el ‘Grupo 5′ para dar un concierto privado?

La orquesta de Chiclayo, que tiene como líder a Christian Yaipén puede cobrar un promedio entre 50 mil a 60 mil soles por tocar sus mejores temas, según la página Infomercado. Y si se trata de días festivos como Año Nuevo, Grupo 5 pueden llegar a cobrar 95 mil soles, incluidos toda su orquesta, transporte, equipos especiales, luces para la animación visual, entre otros servicios.

El mánager de la agrupación, Jimmy Yaipén indicó al programa ‘Cuarto Poder’ que el servicio ofrecido por el grupo en bodas o cumpleaños consta de un tiempo más corto de dos horas y en las que pueden cantar quince temas y el precio se negocia.

Grupo 5 hace sold out en todos sus conciertos de 50 aniversario.

