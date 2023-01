Sector turismo del Cusco ha perdido más de S/ 40 millones por protestas a lo que va del año

Toda la cadena turística del Cusco registra pérdidas económicas de S/ 2 millones por día, según la Cámara de Comercio de dicha región.

Las protestas sociales y constantes bloqueos de carreteras están causando estragos a la actividad económica de la región Cusco, en especial en el sector turismo, donde se estima que las pérdidas ya alcanzaron más de S/ 40 millones en lo que va del mes de enero, informó John Santos Gonzáles, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco.

“En diciembre se llegó a registrar un 80% de cancelaciones de reservas de turistas. Y ahora con lo que está sucediendo en este mes de enero, la cifra de cancelaciones ya llegan a un 90%. Hay mucha preocupación de los negocios de toda la cadena turística debido a que se registran pérdidas económicas de S/ 2 millones por día”, indicó a Infobae el representante de este gremio empresarial.

Asimismo, el ejecutivo adelantó que ya se ha hecho una estimación de las pérdidas para los próximos tres meses. “A pesar de ser una temporada baja, entre enero a marzo, toda la cadena turística -que conforman hoteles, restaurantes, guías de turismo y artesanos- registraría un impacto económico negativo de S/ 180 millones”.

“Este tipo de paros donde los manifestantes tienen la intención de tomar el aeropuerto, y debido a ese riesgo se tiene que cerrar el aeropuerto y se cancelan los vuelos. Y muchos turistas se sienten frustrados porque ya tenían planeado conocer el circuito turístico que une al Cusco y el Valle Sagrado”, dijo Gonzáles.

El presidente del gremio de empresarios de Cusco sostuvo que el sector turístico viene siendo afectado desde noviembre, mes donde ocurrieron las primeras paralizaciones y que impactaron el desarrollo normal del turismo. Ahora con las cancelaciones de reservas se agudiza aún más la crisis de los negocios del sector, donde ya están comenzado a ver despidos de personal.

En cuanto a los empleos, Gonzáles manifestó que tienen información extraoficial que ya ha habido pérdidas de 5 mil empleos en el Cusco, y si continúan las paralizaciones se estima que para marzo haya la pérdida de aproximadamente 20 mil empleos.

Cierre de establecimientos

A raíz de las manifestaciones, los comerciantes cusqueños se han visto obligados a cerrar sus establecimientos comerciales ante el temor de saqueos. “Un grupo de personas inescrupulosas que participan en las movilizaciones amenazan con agredir a los trabajadores de las tiendas. En estos días ya se ha visto que han irrumpido a un centro comercial y a otros negocios. Esto ha obligado que los comercios estén inoperativos y generando pérdidas incalculables”, comentó Gonzáles.

Protestas en Cusco impiden el normal funcionamiento de los comercios y genera aumento de precios en mercados.

El sector de agricultura y agroindustria, primero es que los productos no están llegando a los mercados o hay muchas limitaciones para que lleguen a la ciudad. Tenemos un centro de abastos que por día recibe 200 toneladas de productos agrícolas. Al no llegar, no hay distribución en todos los mercados de la ciudad.

Con respecto a la agroindustria, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco señaló que la provisión que hay de parte de los agricultores a las empresas que transforman y les dan valor agregado a estos productos, por ejemplo, la quinua, kiwicha o la papa, han dejado de comercializar debido a los piquetes que se han establecido en la ciudad imperial.

Mientras tanto, en el sector de artesanía, a parte de los artesanos que dejan de vender sus productos a los visitantes extranjeros, hoy tienen limitaciones para exportarlos a otros países debido a los bloqueos en las carreteras y la suspensión de vuelos en el aeropuerto.

Subida de precios de productos básicos

El ejecutivo también precisó que productos como el pollo que traen desde Arequipa o productos enlatados que compran de Lima, debido a que la vía terrestre está bloqueada, hay una escasez y han aumentado sus precio en los principales mercados de Cusco.

“Incluso hasta las botellas de gaseosas que vienen de Arequipa no están llegando porque las vías están bloqueadas. Esta limitación por parte de los fabricantes para hacer llegar estos productos a los establecimientos finales está produciendo un aumento de los precios de manera progresiva”, expresó el empresario cusqueño.

Debido a los bloqueos de carreteras, en Cusco el precio del pollo llegó a subir hasta S/ 16, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Asimismo, el presidente del gremio de empresarios dijo que los costos de cada producto básico varían, pero tomando como referencia, un promedio de cuatro soles por kilo de los productos que llegan al mercado mayorista del Cusco, significa una pérdida de aproximadamente S/ 800 mil diarios por la falta de ingresos en productos como verduras, tubérculos, frutas, entre otros.

Sector minero con menor producción

En relación al sector minero y gasífero de Cusco, Gonzáles indicó que los campamentos mineros de Antapaccay y Hudbay han sufrido ataques y daños por los manifestantes, donde han provocado incendios en los pabellones y han quemado vehículos.

“Además los bloqueos no están dejando que se sigan extrayendo mineral de la cantera, tampoco se ha permitido que los vehículos salgan al aeropuerto llevando los minerales. También, el centro de operaciones de Pluspetrol hubo grupos que quisieron obligar que se paralice y evitar que se siga enviando el gas hacia Lima”, comentó el ejecutivo.

Protestantes ingresaron a campamento minero Antapaccay e incendiaron dos vehículos.

También, el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco dijo que han buscado tener contacto con el gobernador regional de Cusco y con el alcalde provincial, pero no han tenido respuesta. “Con las autoridades regionales y municipales queremos conversar para ver cómo le damos solución a este impacto negativo de la economía en Cusco, pero hasta el momento no nos hemos podido comunicar con ellos”, añadió.

Señaló que están convocando reuniones con el Ejecutivo para ver qué salida le dan a este problema, principalmente en el sector turismo. “Hemos intentado conversar con los dirigentes de los diversos colectivos que participan en las protestas, hemos querido escucharlos para conseguir algún objetivo en común, pero tampoco nos han querido atender”, puntualizó.

