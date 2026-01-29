Petro propone en Panamá un pacto regional por la vida y la libertad en América Latina

El presidente colombiano, Gustavo Petro, planteó que América Latina y el Caribe deben dejar de verse solo como Estados nación y asumirse como una civilización articulada por su historia, su cultura y sus pueblos para enfrentar los desafíos globales. Captura de video

El presidente colombiano, Gustavo Petro intervino en la plenaria inaugural del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de CAF, (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), en Panamá, con un discurso que giró alrededor de una idea central: la región debe dejar de mirarse únicamente como un conjunto de Estados y asumirse como una civilización latinoamericana y caribeña, diversa, pero articulada por la historia y por los pueblos.

Petro habló después de las intervenciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; del presidente de Panamá, José Raúl Mulino; y del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Desde el inicio, planteó que, pese a los “fracasos” y “éxitos” de la relación entre Estados nación de América Latina y el Caribe, existe una articulación más profunda construida por los pueblos a lo largo del tiempo.

En su visión, esa base cultural e histórica es “mucho más poderosa” que la coordinación entre Estados, a los que describió como estructuras que han perdido poder progresivamente.

El mandatario colombiano conectó esa tesis con su lectura de la crisis del orden internacional. Señaló que la Organización de Naciones Unidas atraviesa una etapa en la que “no es capaz” de cumplir su razón histórica, creada —según recordó— para impedir genocidios, impedir la guerra y construir paz entre naciones.

Mencionó el caso de Gaza como ejemplo de ese debilitamiento institucional y, desde ahí, sugirió que el objetivo no debería ser solo una paz entre Estados, sino una “hermandad humana”.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, advirtió que la fragmentación del orden internacional y el avance del crimen transnacional exigen cooperación regional, articulación policial e integración entre países de América. REUTERS/Aris Martinez

Para sostener esa idea, habló de la relación entre civilizaciones y planteó que el horizonte debería ser el diálogo entre civilizaciones, no el conflicto, como base de libertad y paz.

A partir de ese marco, Petro planteó una disyuntiva: intentar un pacto por “la vida y la libertad” en el continente americano o, si ese esfuerzo no prospera, avanzar por la vía de consolidar la civilización latinoamericana y caribeña como identidad colectiva hacia adentro y hacia afuera.

Dijo que la región tiene dos grandes fortalezas: una identidad cultural diversa y una identidad natural marcada por la exuberancia y la belleza de la vida.

En su argumento, esos activos se subestiman porque no se expresan en poder militar o financiero, y cuestionó la idea de que la riqueza se mida por instrumentos o “billetes”, al afirmar que la riqueza real proviene de la naturaleza y del trabajo humano vivo.

El discurso avanzó hacia la seguridad y el crimen transnacional. Petro vinculó la expansión de mafias y narcotráfico con una amenaza directa contra la vida, y sostuvo que el problema no es regional, sino global.

Describió el negocio de la cocaína como una estructura multinacional en la que participan redes de distintos países, y afirmó que solo puede enfrentarse con una “alianza” de inteligencias y cooperación policial entre Estados.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvo que la protección del medioambiente y de ecosistemas como la Amazonía es clave para preservar la vida y evitar una crisis climática con impactos irreversibles en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese punto también se refirió a la crisis del fentanilo en Estados Unidos y habló de un rango anual de muertes que ubicó entre 70,000 y 100,000, al describirlo como un “veneno” y no solo como una droga.

En su planteamiento, el pacto que propone no es “contra las sustancias” —a las que llamó inertes— sino contra las mafias, y por eso lo definió como un pacto por la vida y la libertad.

También insistió en que un diálogo entre “las Américas” debe partir del reconocimiento de diferencias entre civilizaciones para pactar sin confundirse. En esa línea, defendió que la integración no es un ideal abstracto, sino una herramienta práctica para frenar amenazas compartidas.

Petro volvió sobre la integración regional con una lectura de fragmentación. Enumeró subregiones y mecanismos —como el Pacto Andino y Mercosur— y habló de fracturas que, en su visión, empujan al mundo hacia la ruptura del orden internacional.

Advirtió que ese rumbo conduce a la barbarie y a una posible Tercera Guerra Mundial, y sostuvo que, a diferencia de otras épocas en las que la región quedaba al margen de los grandes conflictos, ahora el “huracán” estaría más cerca y América Latina y el Caribe no podrían asumir que serán espectadores.

Dentro de esa narrativa, pidió profundizar la coordinación contra el crimen organizado con integración policial efectiva. Mencionó mecanismos de articulación y sostuvo que cerrar rutas o bloquear dinámicas formales puede empujar a lo ilegal.

En su mirada, el tránsito regular está asociado al trabajo y a la prosperidad, mientras las economías clandestinas se fortalecen cuando se restringen o se rompen los circuitos institucionales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que América Latina y el Caribe concentran una de las mayores reservas de biodiversidad y potencial de energías limpias del mundo, y sostuvo que la región debe basar su desarrollo en la protección de la vida y la transición energética. (Freepik)

El presidente colombiano también introdujo resultados de su administración en Colombia para ilustrar su enfoque. Dijo que, en tres años, se redujo la pobreza y que dos millones de personas salieron de esa condición, y que la clase media aumentó con dos millones y medio de personas que ingresaron.

Presentó además el aumento del salario mínimo —que describió como “vital”— como parte de una política orientada a sostener vida y libertad, y argumentó que el capitalismo genera abundancia, pero con contradicciones que exigen regulación para evitar daños sociales y ambientales.

El componente climático fue otro eje. Petro insistió en que la ciencia obliga a transitar hacia una matriz energética distinta y vinculó el calentamiento global a un modo de energía basado en carbono.

Dijo que América del Sur y el Caribe tendrían un potencial de energías limpias muy superior a la demanda anual de Estados Unidos, y lo presentó como una base posible para un pacto: si el mundo se organiza alrededor del petróleo y el carbón, el resultado serán conflictos; si se organiza alrededor de la vida y la libertad, el camino exige transición energética.

Hacia el cierre, volvió a su pregunta sobre por qué los bloques subregionales no se articulan entre sí —Pacto Andino, Mercosur y Caribe— en lugar de avanzar por separado, y planteó que la región debe decidir si acepta fragmentarse o si se une para convertirse en un actor con capacidad real de negociación y acción.

Al final de su discurso, Petro confirmó que hablará con el presidente Donald Trump sobre seguridad, como parte de su apuesta por construir acuerdos en el continente basados en vida y libertad, y en la necesidad de cooperación frente a amenazas transnacionales que, según su planteamiento, ningún país puede enfrentar de manera aislada.