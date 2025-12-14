Navidad 2025: qué sorpresas se llevará Papá Noel al llegar a Argentina

Este 2025, Papá Noel recibirá la tradicional cálida bienvenida en todo el mundo, pero en Argentina encontrará un escenario con sorpresas particulares

Con el cierre del año, la temporada navideña comienza a sentirse en cada rincón. Aparecen los arbolitos en las vidrieras, las luces de colores iluminan las calles, los adornos inundan los hogares y los villancicos acompañan a quienes ya transitan la cuenta regresiva hacia los festejos. A esto se suman el aumento de reuniones sociales y los preparativos que movilizan tanto a grandes como a chicos para la gran celebración de Navidad y fin de año.

Este 2025, Papá Noel recibirá la tradicional cálida bienvenida en todo el mundo, pero en Argentina encontrará un escenario con sorpresas particulares. El tiempo en que los compradores apuraban cada decisión parece haber quedado atrás.

En cambio, es común observar un comportamiento más reflexivo: se comparan precios, se rastrean promociones y los descuentos ocupan un lugar prioritario en la toma de decisiones. De este modo, gran parte de los argentinos juega hoy un partido distinto, para disfrutar la fiesta desde una perspectiva renovada y adaptada a las condiciones actuales.

Una manera clara de identificar el cambio es analizar la evolución de la canasta navideña respecto a años anteriores. Al observar los productos incluidos, se destaca que, en el grupo de los que más aumentaron, la torta española de frutos secos de 200 gramos registra un 47% de alza, seguida por el pan dulce con frutas de 400 gramos (44%) y el turrón español blando de almendra de 200 gramos (38 por ciento).

En contrapartida, entre los que menos subieron, el pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos aumentó nueve por ciento, las garrapiñadas de maní de 80 gramos crecieron 7%, y el champagne de 750 cc solo uno por ciento. En promedio, la canasta navideña elegida presenta un incremento del 27% respecto al año pasado, muy cercano a la inflación anual esperada, en torno al 30%. Aunque este porcentaje resulta significativo, está muy por debajo de lo que se observó en años anteriores, que alcanzó el 89% en 2024, el 240% en 2023 y 129% en 2022.

Este fenómeno también se explica al examinar cada producto individualmente, ya que aquellos que se alejan del promedio lo hacen por motivos concretos. Algunas subas acotadas responden a promociones o descuentos vigentes al momento de medición, mientras que otras variaciones quedan sujetas a factores como la sensibilidad al tipo de cambio o los costos logísticos.

Según un informe de Focus Market, la dinámica de precios evidencia una estabilidad relativa impulsada por la fuerte competencia y el comportamiento de una demanda que permanece contenida.

Los comercios evitan aplicar aumentos desmedidos, ante consumidores atentos que comparan opciones y priorizan las mejores oportunidades. Frente a la debilidad de la demanda y la transformación de hábitos de consumo, la presión competitiva —sobre todo internacional— impulsa la búsqueda de nuevas estrategias. Por este motivo, muchas tiendas optan por adherirse a descuentos, promociones o combos, los cuales son aprovechados por la mayoría de los argentinos y también por Papá Noel.

Una encuesta del Blog de Educación Financiera de Naranja X sostiene que el 74% de las personas prioriza las promociones y descuentos al realizar compras navideñas, mientras que el 61% recurre a la financiación con crédito para afrontar estos gastos. Esta tendencia confirma que el ingenio y la previsión guían el consumo en esta época, al tiempo que marcan diferencias claras respecto a otras navidades recientes.

Otro aspecto novedoso es la gestión de inventarios, tanto del lado de los comerciantes como de los consumidores. Antes, el sobre stock parecía la única alternativa: los vendedores compraban en exceso para evitar quedar desabastecidos y los compradores adelantaban gastos ante la inminencia de futuros aumentos. Hoy, los comerciantes prefieren operar con mayor prudencia -sin cargar depósitos más allá de lo previsible- y los consumidores ya no sienten la urgencia de adquirir todo a último momento.

La sensación de mayor previsibilidad reduce tanto el apuro como la ansiedad para acceder a los productos deseados.

Según la encuesta citada, el 44% de las personas realiza las compras navideñas apenas una semana antes del festejo, a diferencia de 2023, cuando las concreciones se registraban hasta dos meses previos.

Resulta evidente que la estabilidad derivada de un contexto de inflación más controlada contribuye a la competencia y condiciona positivamente los precios relativos (Foto: Reuters)

Resulta evidente que la estabilidad derivada de un contexto de inflación más controlada contribuye a la competencia y condiciona positivamente los precios relativos.

Este reacomodamiento macroeconómico influye directamente en Papá Noel, quien se libera de la presión de ganarle a la suba de precios y puede planificar con criterios más racionales, sintonizando con el nuevo perfil del consumidor argentino.

No hablamos de un escenario ideal para que Papá Noel elija instalarse en el país de manera permanente, pero sí de un entorno más hospitalario que lo invita a regresar. La Navidad nunca será una celebración económica, pero este año se presenta más accesible para aquellos dispuestos a buscar opciones y aprovechar ventajas.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market