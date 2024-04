La democracia interpela a los políticos: “¿Qué me hicieron”

La narrativa política llegó a su fin de la mano de un outsider

El 2 de mayo de 2023 escribí en esta columna sobre “La internacional reaccionaria”, concepto brindado a esta cronista en una entrevista por el Dr. Juan Gabriel Tokatlian. Mi interlocutor pincelaba anticipatoriamente la actualidad. Hace un año, diagnosticaba dos décadas de erosión de la democracia por la acumulación de las deudas generadas por ella: reducción de las clases medias y de las opciones laborales de los jóvenes.

A medida que desaparece el Estado de bienestar, crece la pobreza y, por ende, decrece la democracia. En un mundo capitalista donde China, India, Japón, etc., tienen un capitalismo más eficiente que Estados Unidos y los países occidentales, estos últimos comenzaron a resignar, a degradar la calidad de vida de sus ciudadanos en pos de ganar la carrera de la primacía. El costo es social, educativo, de salud, de seguridad, de futuro: de la propia vida.

¿Cómo imaginar una democracia fuerte y sólida con 40/50% de personas pobres? ¿Cómo imaginar un futuro distinto para esas democracias en las cuales, como en el caso argentino, su recambio generacional conforma el 60 y pico por ciento de jóvenes pobres? Ahí es donde prende la motosierra de Milei.

Antes, el peronismo era garante de trabajo, era el guardarraíl que impedía llegar a la pobreza. Y el radicalismo hacía lo propio como garante de los resortes institucionales. Hoy, la política tradicional no sólo no es bien vista, sino que no volverá con su traje viejo. La política debe, más que cualquier otro sector, reformatearse. Un dirigente joven y con claridad política -los hay- , le dijo a esta cronista: “Tenemos un héroe de la barbarie (Milei), necesitamos héroes de la civilización”. Es por aquí. La narrativa política llegó a su fin de la mano de un outsider –a hoy destructivo-. Se necesita de quienes se animen al cambio de formato que la realidad exige, convocando a consensuar un hacia dónde. Argentina no lo tiene. Nadie en las últimas décadas ha construido consensos para plasmarlos luego en un plan de gobierno.

Como dijo Keynes, “se pueden hacer muchas cosas con la economía, pero lo que no se puede evitar son las consecuencias”. Esto vale para todo acto de gobierno y para la vida misma. Parece ser, por las reuniones que se sucedieron esta semana, que el gobierno nacional ha cambiado de estrategia luego de los primeros tres meses, en los que apostó a que sea “la casta” la causante de sus imposibilidades y de esa forma concitar el apoyo de la opinión pública. No obtuvo leyes. Manoseó relaciones con propios y extraños. Pero, aunque no lo diga, sabe que la opinión pública que hoy lo sostiene cambia sin aviso, de un día a otro, su humor.

Le cuenta Jorge Sola a Infobae sobre la reunión de la CGT con el Gobierno: “Exigimos la homologación de la negociación libre y responsable de los acuerdos partidarios. El gobierno insiste en que pasen por un control de ‘techo inflacionario’. También le expresamos nuestro rechazo a la política económica y sus efectos del brutal ajuste. Caída del salario y del empleo, caída del haber jubilatorio, aumento de pobreza en la informalidad. Finalmente, le manifestamos que lo quieran modificar de la legislación laboral, lo envíen al Congreso”.

Desde el radicalismo, Julio Cobos le dijo a este medio: “La Ley Bases no es un nuevo proyecto, han tomado parte de nuestras sugerencias en lo que ahora son 279 artículos. El Pacto Fiscal sí lo es, el tema ganancias es a pedido de los gobernadores. Algunos, como el de mi provincia, Alfredo Cornejo, han dejado de percibir un 27%, sin compensación. Estamos trabajando un proyecto de reforma laboral. Creo que trataremos estas leyes el 24 de abril”.

El radicalismo es un bloque endeble. Podría ser determinante, pero algunos de sus integrantes aún dudan en tomar decisiones esperando la venia de La Rosada. El diputado Pablo Giuliano, junto al diputado Facundo Manes, integrantes de ese bloque con otra mirada sobre la realidad, no pierden de vista que el presidente Milei ha manifestado: “Si nos aprueban la ley, bien. Si no, nos vemos en el 2025″.

Giuliano le dice a Infobae: “A Milei las leyes parlamentarias le sirven de nido para custodiar el huevo de la serpiente, que son los DNU”.

La realidad de quienes tienen distintas responsabilidades en la producción, construcción y el comercio descorren el velo de toda suposición, denotando las consecuencias a las que alude Keynes. Voy a citar tres casos. El Ing. Enrique Bertini, presidente de CAFMA, le contó a esta cronista: “El sector está atravesando un momento crítico. Se esperaba que luego de Expoagro nuestros clientes, como sucede habitualmente, compraran. No ocurre. Hay buena cosecha. Si bien los precios internacionales son bajos, nuestro sector votó déficit cero y baja a las retenciones. Esto no está ocurriendo, hay enojo”.

Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Pymes Constructoras, nos explica que “el incumplimiento de pago de trabajos ejecutados y auditados de los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre 2023, ponen al sector en estado desesperante”. “Nos atienden, nos piden cinco días para resolver la situación y después cambian al funcionario. En mi sector no se abandona una obra hasta ser entregada, esto sigue generando gastos sin generar ingresos. La obra pública es el gran contenedor social”, analizó.

Y concluyó con un pedido: “Necesitamos con urgencia que el Gobierno nos reciba. La incertidumbre es total. Hay 170 mil trabajadores formales despedidos, y en cuanto a los informales alcanzan aproximadamente a 380 mil”.

El presidente de la Cámara de Supermercadistas de Rosario, Sergio Cassinerio, nos comentó que: “No se advierten en el sector la presencia de productos importados. Ha cambiado la modalidad de compra, ya no existe una compra mensual, es semanal, inclusive diaria. En este último caso, con una particularidad: se compra todos los días la ración a ingerir. No se lleva más por miedo a consumirla antes de tiempo”.

De no cambiar de actitud el gobierno del presidente Milei, cosa que no se observa, encamina a nuestro país a la Argentina del juicio. La Justicia, con sus tiempos, no resuelve lo que la política yerra.