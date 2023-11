El fin de las falsificaciones: NFTickets y blockchain, soluciones transparentes en la compra-venta de entradas

El NFTicket (tokens no fungibles) es un activo digital con código único e irrepetible

Con el furor de las visitas de artistas internacionales a nuestro país, la venta de entradas anticipadas se está haciendo cada vez más compleja. Páginas colapsadas, usuarios que no logran ingresar, horas y horas de espera en filas virtuales que no avanzan, reventas ilegales y el temor de adquirir entradas falsas. Si bien todo este proceso es digital, aún no parece haber un respaldo al usuario que realiza la compra.

La tecnología está impactando en la industria del entretenimiento de muchas maneras, pero aún los servicios no están a la altura de las altas demandas de los usuarios y los requisitos de seguridad y transparencia.

En lo que respecta a la emisión y ventas de tickets se está comenzando a vivir un gran cambio: el fandom está mutando y las comunidades exigen cada vez más seguridad, soluciones para evitar la falsificación y la reventa ilegal de entradas, además de una mejor experiencia de compra para los usuarios.

Las plataformas que se basan en la compra de NFT tickets garantizan transparencia y permiten evitar estafas asociadas a la reventa de entradas falsas

El uso de la inteligencia artificial y tecnologías como Blockchain aplicadas a la industria del entretenimiento, llegaron para solucionar estos problemas cada vez más recurrentes, ya que les permiten a los espectadores adquirir tickets en forma sencilla, transparente, evitando caer en posibles estafas.

¿Qué son y cómo se usan los NFT Tickets?

El NFTicket (tokens no fungibles) es un activo digital con código único e irrepetible, que lo vuelve imposible de falsificar o revender. Apalancados en blockchain a través de contratos inteligentes, establecen reglas y comportamientos específicos, brindando transparencia, trazabilidad y seguridad en la compra y reventa de los tickets, para eliminar las posibilidades de fraude y falsificaciones. Además, cada ticket se convierte en una auténtica obra de arte coleccionable con un valor único haciendo de las plataformas que lo utilizan un lugar seguro para los usuarios.

Las plataformas que se basan en la compra de NFT tickets garantizan transparencia y permiten evitar estafas asociadas a la reventa de entradas falsas. Esto, que parece algo tan lejano a nuestra realidad, empieza a materializarse en nuestro país gracias a empresas e iniciativas que se animan a potenciar sus negocios a través de la tecnología. Un ejemplo local es Bombo, la primera app de tickets NFT de música electrónica, que combina la venta de entradas tradicional con la tecnología NFT.

Es fundamental apalancarse en empresas que tomen el rol de partner tecnológico para garantizar que las soluciones respondan a semejantes complejidades

Otra gran dificultad que transita la industria del entretenimiento se observa cada vez que hay un evento convocante y se prevé una alta demanda de tickets por parte de los espectadores. Generalmente se acude al modelo de fila virtual, lo que –más que una solución– termina siendo un problema más, ya que a las insuficiencias para estimar los tiempos de demora se suman los colapsos de las plataformas que llevan a que muchos usuarios pierdan su lugar en la fila y deban volver a pensar. ¿La solución? Desarrollar una solución tecnológica robusta a través de Cloud Native y Edge Computing que reemplace al recurso de la fila virtual y garantice que miles de usuarios puedan acceder y hacer transacciones en forma simultánea, sin ningún tipo de perjuicio y cuidando la experiencia. Así se puede lograr vender miles de entradas en pocos minutos, y evitar que sea un proceso larguísimo e improductivo.

Obviamente estos cambios tan significativos requieren de una mirada holística y abarcativa, no lo puede resolver la industria del entretenimiento sola. Es fundamental apalancarse en empresas que tomen el rol de partner tecnológico para garantizar que las soluciones respondan a semejantes complejidades.

Más allá de casos particulares, queda en evidencia que la industria del entretenimiento necesita subirse a las nuevas olas tecnológicas para brindar espectáculos de mayor calidad y una mejor experiencia para los usuarios que, en definitiva, son los que se merecen el resultado de mayor calidad posible.

El autor es cofundador de Ingenia y Fraccional CTO de Bombo