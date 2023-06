Pymes: oportunidades de negocio en marcas y franquicias

La Gastronomía es el rubro más importante dentro del sistema ya que continúa creciendo y alcanza el 41 por ciento

Luego de la pandemia, las pymes encontraron en el sistema de franquicias una gran oportunidad para desarrollar su formato comercial con socios que les permiten efectuar una expansión virtuosa de su negocio.

De acuerdo a un relevamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) sobre la evolución del formato de franquicias, el año pasado hubo un total de 163 nuevas marcas, lo que implica un crecimiento del 10,6% en la cantidad total de marcas que operan con este sistema en el país. Se estima que existen en Argentina más de 1.600 marcas que operan con el formato de franquicias. El ritmo de crecimiento de nuevas marcas es constante, pero a una tasa levemente menor a la de los dos años anteriores.

Fuente: AAMF

Con respecto al mix de rubros de los nuevos desarrollos, la Gastronomía es el rubro más importante dentro del sistema ya que continúa creciendo y alcanza el 41 por ciento. Asimismo, Comercios Especializados, que incluye todos los comercios que compran y venden artículos (alimentos, herramientas, colchones, pintura), alcanza el 23% y se posiciona firme en el segundo puesto. Poco a poco, el rubro de Indumentaria, calzado, textiles y accesorios de moda, al igual que Capacitación, van perdiendo terreno y se ubican en un puesto 3, con un 10%, y en el quinto puesto, mientras que el rubro Estética y Salud crece y ocupa el cuarto lugar con 7 por ciento.

Consultadas sobre el nivel de actividad, el 68% de las marcas responde haber superado el nivel que tenían pre-pandemia; un 20% declara estar el mismo nivel; mientras que el 13% restante dice no haber logrado aún recuperarse. El éxito del sistema de franquicias depende, en gran medida, de que las marcas sean capaces de replicar exitosamente su modelo de negocios, apalancados en las inversiones de sus franquiciados. En este sentido, el 40% de las marcas respondieron que durante 2022 el nivel de recupero de las inversiones estuvo algo o muy por encima de lo planificado, mientras que un 55% declaró que estuvieron en línea con los planes. Esto deja sólo un 5% para las que respondieron que los retornos de inversión de sus franquiciados estuvieron por debajo de las estimaciones iniciales.

El 93% de las empresas aumentó su red hasta llegar a 1.753 puntos de venta, lo que equivale a un 13,3% de crecimiento contra 2021. El 95% de las marcas planea continuar abriendo nuevos puntos durante 2023 pero, los planes de aperturas aparecen más conservadores, ya que estiman un crecimiento promedio del 4,8%; es decir, menos de la mitad del de los últimos dos años, que superó el 13% reflejando el recupero esperable post-pandemia.

Ocho consejos para Pymes

1 - Se compra un sistema que funciona, pero no funciona mecánicamente. Hay que trabajar, dedicarle tiempo y adquirir conocimientos y capacidad de liderazgo, organización, administración. Huy que tener mucha paciencia y dedicación en los primeros meses hasta estabilizar la operatoria.

2 - Los recuperos de rendimientos son casi teóricos. El sistema rinde por ubicación, gestión y organización detrás de la marca adquirida. La marca empuja y el franquiciado la consolida en una zona geográfica.

3 - Tener en cuenta la competencia, calidad del sistema y también cantidad de locales del mismo rubro en la zona geográfica seleccionada.

4 - El comercio físico por sí solo no resulta exitoso. Hay que adquirir conocimiento en comercio electrónico, logística y envíos, medios de pago y redes sociales. La gestión es autónoma.

5 - Es importante observar la zona de exclusividad de explotación. En muchos casos, franquicias que son un boom terminan canibalizando el sistema porque otorgan ubicaciones y licencias en zonas cercanas a otro franquiciado.

6 - Revisar el acuerdo y contrato de franquicia: derechos y obligaciones de las partes, duración del contrato, condiciones y causas de renovación y obligaciones financieras a las que se deberá hacer frente como futuro franquiciatario. Consultar a otro franquiciado dentro del sistema sobre la experiencia con el dueño de la marca.

7 - No son éxitos aquellos que tienen el dinero de la inversión sino la capacidad para hacer rentable el monto. Lo que construye una marca no es la publicidad sino la experiencia real de lo publicitado. La cultura de trabajo del franquiciado es una micromarca de la gran marca y sistema sobre sus espaldas. Los negocios que no se sienten son un peso, al principio emocional, luego económico y por último financiero.

8 - Hay que confiar con estudios de fundamentos sobre la marca y franquicia que se adquiere.