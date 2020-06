Ahora bien, ¿cuál puede ser el interés de la gente común que el PBI caiga el 10% o incluso más este año? En general, cuando se conocen los datos del PBI ya son historia. Esta semana, a punto de finalizar el segundo trimestre, se conocieron los datos del PBI del primer trimestre del año con una caída del 5,4% interanual. Es historia ese dato. Considerando que en el primer trimestre no hubo prácticamente cuarentena y el PBI cayó 5,4%, no es descabellado imaginar una caída del doble con esta eterna cuarentena. Para el hombre común que no mira los datos económicos, la caída del PBI del 5,4% es un dato histórico además de poco entendible. La gente ya sabía en el primer trimestre que la actividad económica venía mal y hoy ya sabe que ahora es horrible.