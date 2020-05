La actual negociación de la deuda se ha prolongado y el riesgo de default es fenomenal, con consecuencias similares a bailar en la cubierta del Titanic. Si chocamos con el iceberg seremos muchos los que suframos. Las razones son múltiples: si no se paga no habrá financiación para proyectos importantes (rutas, puertos, hospitales, etcétera) que no podrán realizarse. Por si fuera poco, Argentina tiene más gastos que ingresos, y ninguna fuente de financiación adicional salvo emisión monetaria. Si negociamos amenazando, imponiendo restricciones severas o simplemente con ultimátums que después no se cumplen, la credibilidad del país será cada vez menor.