Si los números no son engañosos, hay algo que no estaría funcionando bien en la ecuación. Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siga en fase 3 (todo como estaba) y el resto del país en fase 4, en la que se flexibilizan muy pocas actividades, no tiene sentido. Lo primero que me vino a la cabeza frente a estos números fue si será un castigo hacia Capital Federal por ser el distrito opositor y haber hecho sonar fuertes las cacerolas por algo que en Noruega sería no solo impensable sino inconcebible, como soltar a presos mientras los inocentes siguen encerrados.