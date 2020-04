Como político me tomo el trabajo de recorrer. Voy a los barrios periféricos. En La Matanza, en Lomas de Zamora e incluso en la ciudad de Buenos Aires. Como por ejemplo la Villa 1. 11.14, el Barrio Susanita, los Ceibos, San Petersburgo, Puerta de Hierro, Villa Albertina y Fiorito. Hay lugares donde se siguen acumulando cuentas pendientes del Estado que nos harían llorar. Cosas que muchas veces, en el fragor de nuestros debates, damos por hecho en materia de agua, de asistencia sanitaria, de calles. ¿Falta asistencia? Sí, desde garrafa social, pasando por alimentos para todos, hasta una mejor articulación para la ayuda de los sectores más vulnerables. ¿Pero qué hay donde parece no haber nada? Hay solidaridad y hay organización. Comedores y merenderos de las organizaciones sociales, voluntarios de Cáritas y de las Iglesias Evangélicas que gracias a los clubes de barrio o usando sus propias instalaciones entregan su tiempo cada día para que aquellos que hoy no tienen nada puedan sobrevivir a esta pandemia. Los movimientos populares -a los que Francisco no se cansa de valorar- son los que llegan con su largo brazo. Y me corrijo: no “llegan”, nacen ahí, son la respuesta popular a una realidad que los excluye. Como político argentino puedo decir que este tiempo me deja la marca imborrable de conocer de primera mano señales de solidaridad ahí donde no hay nada. Donde no llegó el Estado, llegó la mano solidaria de un vecino y de una organización. Lo que nos coloca no sólo ante el imperativo de que el Estado se haga presente, sino de cuánto Estado se necesita en esa presencia que tiene que resolver demasiadas cosas a la vez. Vamos a llegar a buen puerto, porque nos tenemos a nosotros mismos. En definitiva, ¿qué tiene que hacer la política? Parecerse a la sociedad en lo mejor que tiene. Su solidaridad, su resiliencia y la velocidad de respuesta.