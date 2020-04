El escenario de la segunda pandemia del siglo XXI en Argentina( la primera fue la Gripe A) no es alentador. Algunos optimistas aseguran que cuando esto pase seremos mejores personas, más unidos, más solidarios. También anticipan que aparecerán en escena múltiples oportunidades y desafíos para mejorar la calidad de vida de las personas. Otros no lo son tanto y presagian un país en ruinas con aumento sustancial del desempleo y pobreza. Como dijo Agustin Salvia, Investigador CONICET- UBA y directivo del ODSA: “Soy algo menos optimista que ustedes (en referencia a los presentes en una reciente videoconferencia) Ya no estábamos bien hace meses atrás, mucho antes de que llegara la pandemia. Y no logro ver ninguna acción de gobierno para resolver el deterioro estructural. Creo que se pierde una oportunidad histórica”.