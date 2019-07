Y montado sobre estos dos errores, Espert se lanza a una candidatura testimonial, dado que –según las encuestas más serias– no puede obtener grandes guarismos ni entrar en el balotaje, y profundamente improvisada. Tal improvisación se advierte no sólo en el hecho de que no tiene un partido propio que le de andamiaje jurídico, debiendo alquilar sellos, o incluso en candidatos que se bajan a último momento, sino en que no se le conocen referentes en áreas cruciales de gobierno como Cultura, Educación, Salud, Acción Social, Transporte, o siquiera Trabajo. Más aún: hace pocos días me abordó en La Biela un conspicuo armador de Despertar preguntándome cuáles eran las leyes laborales que deberían abrogarse si querían reducir las indemnizaciones: un homenaje a la perplejidad. Es decir que Espert no es una alternativa en términos de gobernar efectivamente el país. A lo sumo sería un personaje simbólico. En rigor, sospecho que su candidatura obedeció a su creencia de que Macri estaría mucho peor para estas elecciones y, por ende, él podría posicionarse con cierto liderazgo de cara al 2023, hipótesis que se reveló falsa, mostrando –dicho sea de paso– su incapacidad de predicción.