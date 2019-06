Groucho Marx decía: "Si no te gustan estos principios, tengo otros". Un tema tan importante como el aborto se impulsó así: sin convicción, con mucha especulación. Tal vez el efecto Amalia Granata tras los votos obtenidos con lista corta en Santa Fe lleva a muchos, incluso al presidente Macri, a repensar sus posiciones. Cuando los mercados no encontraron calma, el desempleo empezó a pisar fuerte y el milagro de la reactivación a través de los brotes verdes no llegó, el Presidente echó mano a la ley de despenalización del aborto. No midió la reacción ni las consecuencias. No llegaron los brotes verdes pero sí llegaron los pañuelos verdes que fueron a duelo con los celestes. En esta oportunidad el presidente Macri se desembarazó en las listas de candidatos de quienes fueron sus alfiles en la defensa del proyecto, como el caso de Daniel Lipovetzky. Ahora se revalorizan las dos vidas y la inclusión de los pastores evangélicos.