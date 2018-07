Es importante diferenciar conceptos: una cosa es identificar una acción delictiva, porque vulnera un derecho, y otra muy distinta es establecer qué sanción recae sobre el sujeto que comete la acción. Como vimos, existen hoy diferentes sanciones y no todos los delitos se castigan con prisión. Si la realidad demuestra que una acción delictiva —como puede ser en este caso el aborto— se encuentra regulada en el Código Penal con una sanción inadecuada —en este caso prisión para la mujer— que no se ajusta al objetivo tenido en miras a la hora de proteger el derecho involucrado, pues los legisladores deberán rever esa sanción. A ellos compete esa decisión de política criminal y son ellos quienes tendrán que modificarla, llegado el caso si así lo consideran, estableciendo las pautas adecuadas para que el juez, con la sana crítica, aplique al caso concreto la sanción que corresponda, que no necesariamente debe ser la de prisión en todos los casos, ya que, como vimos, existen otro tipo de sanciones. Y si ninguna de las sanciones previstas resulta adecuada para contemplar la situación de muchas mujeres que en el contexto actual se encuentran en condiciones graves de vulnerabilidad, pues tendrán los legisladores que diagramar nuevas respuestas, nuevas sanciones, que demuestren el compromiso del Estado con esta lamentable realidad.