Es, entonces, una realidad que nos toca de cerca. Los países desarrollados han abordado esta cuestión hace tantos años y luego de intensos y fundamentados debates que resulta inaceptable que los argentinos no hayamos encarado con decisión una alternativa para enfrentar este grave problema de salud pública. ¿Qué nos impide hacerlo? ¿Acaso la preservación de un negocio deleznable con la salud de las personas como es la red de abortos clandestinos? Queremos suponer que no, porque sería un motivo aberrante. ¿Razones confesionales o religiosas? Países con fuerte raigambre católica, como España o Italia y ahora Irlanda, han resuelto este problema. Solo los fundamentalismos religiosos aspiran a imponer urbi et orbi su cosmovisión del mundo.