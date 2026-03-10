Noticias

Clima en Argentina: la predicción del tiempo para Mendoza este 10 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este martes en Mendoza, Argentina.

El tiempo para este martes en Mendoza alcanzará los 25 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 47%, durante el día; y del 21%, con una nubosidad del 54%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 18 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Mendoza

En Ciudad de Mendoza, la temporada fresca se desarrolla entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias estimadas de 18 °C. Julio está considerado como el más frío, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre está ubicado el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 de América Latina. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

