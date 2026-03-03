Noticias

Pronóstico del clima en Mendoza este martes: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad

Antes de partir del hogar, consulta el pronóstico del clima en Mendoza para las siguientes horas en este 3 de marzo.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 26 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 52%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura llegará a los 16 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.


La predicción del clima en Mendoza

El clima seco de Mendoza

Ciudad de Mendoza se caracteriza por tener veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus peculiaridades es que todo el año está seco. El clima varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores épocas para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se vuelve muy caluroso.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

