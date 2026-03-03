Noticias

Clima en Rosario: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, conoce la previsión meteorológica en Rosario para las siguientes horas en este martes.

El tiempo para este martes en Rosario alcanzará los 27 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 4.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 90%, con una nubosidad del 89%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 23%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, esta ciudad portuaria es también la tercera más poblada del país antecedida por Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

Durante el año, el clima en la capital varía entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elque registra menos precipitaciones.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Clima en ArgentinaClima en RosarioClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Córdoba?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

El principal índice surcoreano este 3 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 7,24%

Cierre de operaciones KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal índice surcoreano este

Clima en La Plata: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en La Plata: cuál

Pronóstico del clima en Mendoza este martes: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Mendoza

El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 3 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El mercado japonés cerró operaciones