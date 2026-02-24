Top 10 Disney+ España: ‘Depredador: Tierras Salvajes’ continúa arrasando con el ranking de las series más populares

Predator: Badlands presenta un nuevo tráiler.

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Disney+ ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Disney+ España

Esta imagen difundida por 20th Century Studios muestra a Thia, interpretada por Elle Fanning, a la izquierda, y Dek, interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi, en una escena de "Predator: Badlands." (20th Century Studios/Disney via AP)

1. Predator: Badlands

Un joven Predator rechazado por su clan encuentra un aliado inesperado en Thia y emprende un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

2. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Love Story)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Disney +

Miniserie. 9 episodios. Serie que narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, pareja que tras un breve noviazgo contrajo matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX. Fue una historia de amor que capturó la atención de toda una nación: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly), hijo del legendario presidente JFK, era el cabeza visible de la familia más parecida a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, pasó de niño a ser el soltero más deseado y fenómeno mediático.

3. Belleza perfecta (The Beauty)

Belleza Perfecta (Captura de tráiler oficial)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual “la belleza”, que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

4. Hoppers | A Special Look

(L-R) Mabel and Loaf in Pixar's HOPPERS. Photo courtesy of Pixar. © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Un vistazo especial a la nueva película de Pixar “Hoppers”, una película de animación por computadora dentro del género de comedia, realizada por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios, con distribución a cargo de Walt Disney Studios Motion Pictures.

5. Watching You

"Watching You" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Disney+)

Lina está felizmente comprometida, pero un encuentro casual con un desconocido culmina en una aventura de una noche. Cuando la aventura es grabada en secreto y utilizada para chantajearla, ella busca al mirón, solo para descubrir que el peligro está mucho más cerca de lo que imaginaba.

6. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

7. DescendientesZombies: Choque de mundos - Concierto especial (DescendantsZOMBIES Worlds Collide - Concert Special)

Descendants ZOMBIES Worlds Collide - Concert Special | Disney+

Adéntrate en un concierto espectacular e inédito donde los elencos de Zombies y Descendientes se reúnen por primera vez en el escenario. Con Malia Baker, Malachi Barton, Kylie Cantrall, Joshua Colley, Mekonnen Knife, Dara Reneé y Freya Skye y la participación especial de Rita Ora, Milo Manheim, Meg Donnelly, Liamani Segura y más, esta experiencia en vivo te da un asiento en primera fila para celebrar el mundo, los personajes y las canciones de estas dos exitosas franquicias.

8. Río

(Blue, el último espécimen de su especie se adentra en una increíble aventura con Perla, una guacamaya hembra) Crédito: (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie. Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

9. Del revés 2 (Inside Out 2)

Intensamente 2 batió récord en Disney+ (Pixar Animation Studios | Walt Disney Pictures)

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General de su cabeza sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado propio de la pubertad: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos..) no saben muy bien qué sentir cuando aparece con enorme ímpetu Ansiedad. Y no viene sola: le acompañan envidia, vergüenza y aburrimiento. Secuela de ‘Inside Out’.

10. Predator: La presa

Es la séptima entrega de la franquicia Predator y una precuela de las primeras seis películas .

Ambientada hace 300 años en la Nación Comanche. Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

Disney+ y el Streaming

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Bing Guan)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.