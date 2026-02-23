Calor en Lima: conoce la temperatura máxima para hoy 23 de febrero, según el Senamhi

El reporte del Senamhi destaca que la presencia de nubes y el leve descenso térmico en horas de la tarde responden a patrones habituales de la temporada. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa para hoy, lunes 23 de febrero, una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas cálidas en la ciudad de Lima Metropolitana.

En la zona este de la capital, el organismo prevé una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 20°C, con presencia de nubes dispersas durante el día y tendencia a cielo nublado hacia la tarde.

Para Lima Oeste y Callao, el Senamhi informa que se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. El ambiente presentará cielo parcialmente nublado, variando a cielo con nubes dispersas, y una mayor cobertura nubosa en el atardecer. Estas condiciones reflejan la transición que suele observarse en la capital durante los últimos días del verano, según detalló la entidad meteorológica nacional.

El ambiente presentará cielo parcialmente nublado, variando a cielo con nubes dispersas, y una mayor cobertura nubosa en el atardecer. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

El reporte del Senamhi destaca que la presencia de nubes y el leve descenso térmico en horas de la tarde responden a patrones habituales de la temporada. Las temperaturas, aunque elevadas, tienden a moderarse hacia la noche, ofreciendo cierto alivio para los habitantes de la ciudad tras las horas de mayor radiación solar.

Cambio climático

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

La probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 4.

En la zona este de la capital, el organismo prevé una temperatura máxima de 30°C. (Infobae)

Para la noche, la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

(EFE)

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.