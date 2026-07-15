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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,09% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en la demanda de la moneda norteamericana. La volatilidad actual se sitúa en 23,67%, superior a la volatilidad de referencia del 20,33%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,21%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,66%.

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