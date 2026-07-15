Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,74 quetzales, lo que representa un incremento del 2,84% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,50 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,62%, aunque a nivel interanual presenta una disminución del -0,57%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 25,08%, superando la volatilidad de referencia del 20,4%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.