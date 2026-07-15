Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se situó en 1,4 dólares canadienses, experimentando una disminución de -0,16% respecto al precio anterior de 1,41, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un descenso del 0,92%, aunque en el contexto interanual muestra un avance del 1,01%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al canadiense ha experimentado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual se sitúa en 3,78%, inferior a la volatilidad de referencia de 4,09%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado cambiario.

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