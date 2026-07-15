Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación positiva del 0,26% en comparación con el cierre anterior de 1,61, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,62% y a nivel interanual, su valor se ha reducido en un 1,33%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en crecimiento durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3,34%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,56%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.